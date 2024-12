Domani a Pordenone incontro Pd su “La salute che vogliamo”

Sabato 7 dicembre a Pordenone, alle 9.30 nell’auditorium della Regione in via Roma 2 si terrà un incontro pubblico su “La salute che vogliamo. Analisi e proposte”, nell’ambito delle iniziative del Partito democratico del Friuli Venezia Giulia sui territori, in collaborazione con il Gruppo consiliare regionale.

Ai lavori, coordinati dal responsabile regionale Salute del partito Nicola Delli Quadri, parteciperanno la segretaria regionale Pd Fvg Caterina Conti, la responsabile diritti sociali e welfare Laura Famulari, il consigliere regionale dem Nicola Conficoni, componente della 3ª commissione Salute. Hanno annunciato la loro presenza il presidente Fnomceo Guido Lucchini, il presidente OPI Luciano Clarizia e, tra i rappresentanti sindacali, il segretario generale CGIL FVG Michele Piga e il segretario generale Uil Pordenone Ezio Tesan.

“Saranno presentate cinque relazioni tematiche – spiega Delli Quadri – frutto di gruppi di lavoro che hanno affrontato i temi delle politiche del personale, del Pronto Soccorso, dei tempi di attesa, delle persone con malattie croniche e di quelle con problemi di salute mentale. Nel corso degli interventi saranno presentati dati per ogni singolo argomento, analisi delle criticità e proposte di possibili soluzioni”.