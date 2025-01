Domani al Centro Balducci di Zugliano (UD), per la Giornata della memoria 2025 evento “Donne, giovani e Memoria”

Lunedì 27 gennaio, alle ore 20.30, presso la Sala “Petris” del Centro Balducci, in piazza della Chiesa a Zugliano, si terrà, a ingresso libero, uno dei significativi momenti del Giorno della Memoria.

Promossa dal Centro Balducci unitamente al Comune di Pozzuolo del Friuli, in collaborazione con l’ANPI – Associazione nazionale Partigiani d’Italia e l’ANED – Associazione nazionale Ex Deportati nei Campi nazisti, la serata, intitolata “Donne, giovani e Memoria”, vedrà il saluto di Vito Di Piazza, fratello di Pierluigi, e l’introduzione di Lavinia Piani, assessora a Cultura e Pari Opportunità del Comune di Pozzuolo del Friuli.

A seguire i discorsi a cura di Dino Spanghero del Comitato nazionale ANPI, e di Marco Balestra, consigliere nazionale ANED, sul tragico evento storico e su come sia vissuto dai giovani nelle loro visite ai Campi di concentramento.

I loro discorsi saranno accompagnati dalla lettura, da parte dell’attrice Sara Alzetta, di due intense testimonianze di Liliana Segre e Aldo Zargani.

La serata, accompagnata musicalmente dal Domus Musicae Quartet, diretto dal M° Giuseppe Tirelli, si concluderà con l’intervento del giornalista Gianpaolo Carbonetto, che, trattando delle donne vittime della Shoah, porterà all’attualità.