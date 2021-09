Domani al via Festival Arlecchino Errante con omaggio a Hendrix

Prosegue la stagione dei grandi festival culturali a Pordenone e dal 21 settembre al 1 ottobre è la volta de L'Arlecchino Errante, rassegna teatrale che esplora i territori dell'arte dell'attore. Tema di questa 25ma edizione "In principio era il ritmo" il cui programma sarà presentato direttamente nel corso del primo evento, martedì 21 settembre al Chiostro di San Francesco alle 19 con la consegna del “Premio La Stella de L’Arlecchino Errante 2020” alla compagnia/famiglia (madre-padre-figlia) Nando & Maila (recuperando così la cerimonia che non si era potuta fare lo scorso anno causa pandemia). La Compagnia, che nel pomeriggio darà anche una masterclass per famiglie, si esibirà poi il giorno successivo, mercoledì 22 settembre alle 20.30 al Parco del Castello di Torre nella sua Sonata per Tubi, spettacolo di circo teatro musicale e comico.

L'edizione 2021 che vedrà 14 appuntamenti da non perdere tra i quali la consegna del “Premio La Stella de L’Arlecchino Errante 2021” al grande maestro del teatro francoafricano Koffi Koko e lo spettacolo- varietà dedicato a Dante Alighieri, con un tris di performer diversi: un grande attore (Tindaro Granata), un rapper frulano (Dj Tubet) e un cantautore emergente (Leone, al secolo Daniele Manfrinati) anche rap in friulano (e il Sommo poeta sarà omaggiato anche con l'Inventario di Mostri danteschi). Non mancheranno le proposte per famiglie.

Il Festival 2021, per quanto riguarda gli spettacoli e le personalità artistiche invitate, prosegue nella tradizione della dedica ad un tema o concetto, nell’orizzonte di ricerca sull’arte dell’attore.

"In Principio era il Ritmo - spiega il direttore artistico del festival Ferruccio Merisi, presidente della Scuola sperimentale dell'attore - è una parafrasi dell’inizio del vangelo di Giovanni, oggettivamente molto rispettosa, pronunciata nientemeno che da Jimi Hendrix prima di lasciare questo mondo. Il ritmo come valore è una proposta che vuole anche incontrare e incoraggiare la ripartenza o ripresa di cui la comunità ha oggi bisogno per sconfiggere e superare definitivamente il buco nero del virus. ".

Anche il logo di questa edizione 2021 farà riferimento all’icona “Hendrix”, per evidenziare il punto di vista particolare, vitale e inquieto, di un programma che annovera: dall’estero il Maestro Koffi Koko (Francia-Benin) e l’artista Juan Luis Corrientes (Spagna); dall’Italia grandi firme del teatro indipendente come la compagnia Nando e Maila, il Teatrino Giullare, il collettivo Balletto Civile, Tindaro Granata, Astragali Teatro, e, last but not least, la compagnia Nani Rossi. Ci saranno tre presenze friulane: Aida Talliente (con Giorgio Pacorig), il rapper DJ Tubet, e la compagnia di casa, la Hellequin. E infine due performer “fuori formato”, il cantautore emergente Leone (al secolo Daniele Manfrinati), e l’esperto di improvvisazione in ottava rima Francesco Burroni, accompagnato dall’attore Mauro Chechi.

Da non dimenticare che contemporaneamente si svolgerà la sezione Masterclass, divisa in differenti parti, ognuna frequentabile da diversi gruppi di partecipanti. Cinque delle compagnie in cartellone offriranno le loro pedagogie in successione: a concludere il percorso, alla fine del festival dal 2 al 9 ottobre, il laboratorio di Nuova Commedia dell’Arte curato dalla compagnia di casa diretta proprio da Ferruccio Merisi.

Gli spettacoli

21 settembre

Chiostro San Francesco ore 19

“Premio La Stella de L’Arlecchino Errante 2020”

alla compagnia/famiglia Nando & Maila

a seguire: brindisi di inaugurazione edizione 2021

22 settembre

Parco del Castello di Torre ore 20,30

in caso di pioggia Capitol Event Hall

SONATA PER TUBI

Compagnia Nando e Maila

23 settembre

Ex Convento San Francesco ore 19 – 20,30 – 22 (tre repliche)

INVENTARIO DI MOSTRI DANTESCHI

Teatrino Giullare

24 settembre

Largo San Giorgio ore 18,30

In caso di pioggia ExConvento San Francesco

R4, FUGA PER LA LIBERTA’

Nani Rossi

24 settembre

Ex Convento San Francesco ore 21, 30

LA BEAUTE’ DU DIABLE (la bellezza del diavolo)

film dello spettacolo omonimo

KOFFI KOKO

25 settembre

Auditorium della Regione ore 19

“Premio La Stella de L’Arlecchino Errante 2021”

a KOFFI KOKO

25 settembre

Ex Convento San Francesco ore 21, 30

RITRATTO DEL LEONE _ Willie “The Lion” Smith

Aida Talliente con Giorguo Pacorig

26 settembre

Capitol Event Hall, dalle 17 alle 20,30

PER LE RIME - gran kermesse dedicata a Dante Alighieri

Tindaro Granata, attore

Dj Tubet, rapper

Leone, cantautore

27 settembre

Ex Convento San Francesco, ore 21

DIVERSI E PERVERSI DANTESCHI

Cabaret colto in ottava rima

Compagnia Burroni-Chechi

28 settembre

Ex Convento San Francesco, ore 21

CONSTANTE ATARDECER (Eterno Crepuscolo)

Compagnia Projecto Corriente

29 settembre

Parco del Castello di Torre, ore 20,30

in caso di pioggia Capitol Event Hall

CONCERTO FISICO

Compagnia Balletto Civile

30 settembre

Ex Convento San Francesco, ore 21

FIMMENE

Astragali Teatro

1° ottobre e 2 ottobre

Palazzo Regazzoni Sacile, ore 21

ROSA GOLDONI

Compagnia Hellequin

Della Scuola Sperimentale dell’Attore