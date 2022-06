Domani alle 16 al campo di calcio del Parco di Sant’Osvaldo, la 2^ edizione del Meeting sportivo “Memorial Manuel Lago”

Sabato 25 giugno a partire dalle 16 al campo di calcio del Parco di Sant’Osvaldo a Udine è prevista la seconda edizione del Meeting sportivo “Memorial Manuel Lago”, un pomeriggio di sport, relax e socialità dedicato ad un amico che, sul campo del Parco e nei cuori di molti, ha lasciato un segno indelebile. Organizzato da Asd Polisportiva E’ Vento Nuovo insieme a Comunità Nove – Cooperativa sociale Itaca e Circolo Arci Miskappa, l’evento si inserisce all’interno delle Feste d’Estate che fino al 25 settembre proporranno un variegato programma di attività con arte, teatro, musica, cinema, sport, conferenze, incontri, racconti, memoria, natura e tanta bellezza per il benessere della collettività.

Il Memorial vedrà incontrarsi 8 squadre dell’Associazione nazionale polisportive per l’integrazione sociale, delegazione del Friuli Venezia Giulia, tutte impegnate in percorsi di inclusione sociale e di lotta allo stigma: la Polisportiva 2001 di Gorizia, l’Asd Oltrefutura di San Vito al Tagliamento, l’Asd Samarcanda di Trieste e i padroni di casa della Polisportiva È Vento Nuovo, nonché i gruppi sportivi Marangoni 105, Atletico Betania, Coop. Noncello e Squadriglia Arci di Udine. Tutte le compagini si incontreranno sul campo del Parco di Sant’Osvaldo per un evento sportivo che non prevede un tabellone rigido e una classifica finale, ma solo una grande, semplice, vera festa sportiva aperta a tutti.