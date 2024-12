Domani concerto di Natale dell’Università di Udine

Domani, venerdì 13 dicembre, in occasione della festa di Santa Lucia, l’Università di Udine rinnova il tradizionale concerto “Note di Natale” del coro “Gilberto Pressacco” dell’Ateneo. L’appuntamento è alle 18, nel chiostro di Santa Lucia della Biblioteca umanistica (via Mantica 3, Udine).

«L’evento – spiega il delegato dell’Ateneo per le biblioteche e banche dati, Andrea Tilatti – rappresenta un momento di speciale condivisione e celebrazione per l’intera comunità universitaria».

«Attraverso le armonie natalizie, della tradizione e non solo, eseguite dal nostro coro – spiega il direttore, Fabio Alessi – cercheremo di creare un’atmosfera suggestiva e accogliente per festeggiare insieme l’arrivo delle festività».

Saranno eseguiti durante il concerto: Adeste fideles (tradizionale, Portogallo, arrangiamento John Wade), Star in the east (tradizionale, raccolta William Walker), Noel nouvelet (tradizionale, arrangiamento S. Moreau), Sorgete pastori (E. Capaccioli), Entre le boeuf (tradizionale francese, arrangiamento Luigi Porro), In dulci jubilo (arrangiamento Johann Sebastian Bach), Riu riu chiu (Villancico, Spagna), Christmas medley (Hoefken Dorbolo’), Te gnôt sante (Oreste Rosso, Friuli), Staimi atenz (tradizionale, arrangiamento Fabio Alessi), Mele kalikimaka (R. A. Anderson, arrangiamento E. Macdonald), God rest ye merry gentleman (tradizionale, arrangiamento L. Stauff), We wish you a Merry Christmas (A. S. Warrell, arrangiamento L. Stauff), Fermarono i cieli (A. M. De Liguori, arrangiamento Fabio Alessi) Gaudete gaudete (tradizionale, Christmas Carol), A Betlemme di Giudea (tradizionale, arrangiamento David Willcocks).