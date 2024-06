Domani giornata conclusiva di Borderwine 2024. 300 etichette in degustazione e decine di produttori alimentari locali

Domani, lunedì 17 giugno, seconda e conclusiva giornata (dalle 16 alle 22.30) dell’ottava edizione di Borderwine, il Salone Transfrontaliero del Vino Naturale del Friuli Venezia Giulia. Dopo il debutto di domenica, affollato di appassionati del vino naturale, di curiosi, di gruppi di amici e famiglie, Borderwine dedica la giornata di lunedì soprattutto agli operatori del settore come enoteche, ristoranti, bar, hotel.

Appuntamento nel parco di Villa Manin di Passariano (Codroipo, UD) con circa 70 cantine, almeno 300 etichette in degustazione provenienti dalla regione, dal resto d’Italia, da Austria, Slovenia, Francia e Germania e decine di produttori alimentari per un tour enogastronomico all’ombra degli alberi secolari del parco.

Borderwine si riconferma anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi per scoprire l’affascinante mondo del vino naturale, grazie anche a una sempre più stretta collaborazione tra Borderwine e la Regione FVG che, attraverso PromoTurismoFVG e l’utilizzo del marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, sostiene l’evento.

Quella di metà giugno è un’ottava edizione che mantiene la peculiarità d’esser “senza confini”, come testimoniato dal tema del 2024, che resta borderless (brez meja, ohne Grenzen), un valore da sempre molto caro agli ideatori del Salone del Vino Naturale, che ben si collega a tutta la programmazione regionale per GO!2025 Capitale Europea della Cultura 2025.

Ovviamente, non può mancare la parte dedicata al cibo, con produttori agroalimentari e diversi ristoratori del territorio che esalteranno la cultura gastronomica del territorio con le loro proposte.

Sono confermate le presenze di Go!Pasta progetto alimentare transfrontaliero e Mood di Trieste.

Infine, Borderwine avrà un suo spazio dove proporrà le eccellenze del territorio come il prosciutto di San Daniele in collaborazione all’osteria Ai Barnabiti di Udine.

Nato nel 2016, infatti, Borderwine è un’eccellenza nel panorama italiano dedicato al vino naturale. I criteri per poter partecipare come produttori al Salone rimangono gli stessi: scelta dei terreni, rispetto della loro biodiversità, esclusione di qualsiasi tipo di pesticidi, additivi o di manipolazione chimica o fisica. Produrre vino naturale per Borderwine significa guardare al futuro non solo dell’enologia, ma dell’agricoltura in genere, opponendosi alla logica che vuole una produzione continua e massiccia ad

Orari: Domenica 16 giugno dalle 17.00 alle 23.00. Lunedì 17 giugno dalle 16.00 alle 22.30.

Biglietti acquistabili dal sito www.borderwine.eu in questo momento in promozione con l’Early Bird per i primi 100.

Inoltre, chi acquista un biglietto Borderwine, potrà visitare le mostre di Villa Manin dal 16 giugno al 30 settembre 2024 con un prezzo ridotto di 5 euro anziché 8.