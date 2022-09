Domani inaugurazione ufficiale della 53.a Festa dei Funghi dell’Ambiente a Budoia (PN)

Verrà inaugurata domani mattina, domenica 11 settembre, alle 10, nella Sala Convegni Ex Latteria, via del Bianco, alla presenza delle autorità, la 53ͣ Festa dei Funghi e dell’Ambiente di Budoia”, organizzata da Pro loco e Comune di Budoia. La macchina organizzativa manovrata da oltre 200 volontari ha dato vita a un tabellone che spazia dalla celebrazione dei funghi, dell’ambiente, dell’enogastronomia tipica, dei prodotti naturali e biologici alle degustazioni di prodotti tipici genuini del Friuli Occidentale accompagnati dai grandi rossi e bianchi delle nostre terre. Non ultimi, il mercato dei funghi e dei prodotti tipici, le mostre fotografiche e le classiche mostra dei funghi (una tra le più importanti rassegne del settore in Italia) e mostra filatelica con annullo postale, i laboratori artistici e percorsi didattici per bambini, un convegno sulle potenzialità che la Pedemontana pordenonese offre per un turismo slow e, non ultime, le attività all’aria aperta e le attività sportive. Il programma della giornata (disponibile sul sito www.prolocobudoia.com , su quello del Comune di Budoia www.comune.budoia.pn.it e si può scaricare dal Qr Code presente sul manifesto della Festa): alle 8.30, piazza Umberto I – Area festeggiamenti, partenza libera della 48 a Marcia dei Funghi, manifestazione ludico motoria aperta a tutti, di Km. 6, 12 e e percorso trekking di km 25 (omologata FIASP); alle 10, nella Scuola primaria (entrata da piazza Umberto I), apertura della 53.a Mostra Micologica Regionale (Mostra dei Funghi); Ex latteria (via del Bianco), apertura al pubblico di Museo Permanente del Fungo; apertura della mostra fotografica “Dolomiti Friulane, le voci del silenzio”, foto di Luciano Gaudenzio (oratorio parrocchiale); apertura del Mercato dei funghi; apertura Sapori in contrada: in via Roma/via A. Cardazzo – area Chiesa, Mercato dei Funghi; via Pozzi – via Bianco – via Roma: enogastonomia delle regioni italiane; in via A. Cardazzo – via Casale, Hobby e mestieri a Budoia: artigiani ed artisti in contrada; area oratorio parrocchiale, Esibizione di Falconeria didattica e dimostrazione; in Corte Bernardis, la Corte dei bambini; intrattenimento, giochi e laboratori per grandi e piccoli; alle 11 e alle 17, Corte Bernardis, “La fabbrica del miele dall’arnia alla tavola (dimostrazione di smielatura); alle 12, Apertura Ristorante ed Enoteca (chiude alle 14); alle 19. Apertura ristorante ed enoteca Funghi Magici (piazza Umberto I – Area festeggiamenti); alle 21, Ballo e musica con l’orchestra “Alter Ego”. In collaborazione con alcuni Ristoranti locali, durante lo svolgimento della manifestazione e nei mesi di settembre ed ottobre viene presentata la rassegna “Sapori di Bosco” con menù a base di funghi (prezzo fisso).