Udine Domani “Buddy” al Parco Moretti. Giornata di sport, arte, mercatini, buon cibo e ottime birre artigianali

Lasciate perdere FriuliDoc e preferite invece una domenica senza stress al Buddy al Parco Moretti. Domani 11 settembre a Udine non solo la sagrona mangiasoldi ma dalle ore 10.00, per un'intera giornata, potrete godere sport, arte, mercatini, buon cibo e ottime birre artigianali. Questo il Programma:

👉 YOGA BIMBI ore 10.00

“ALBERI IN CAMMINO”, dai 6 anni in su.

Esperienza specifica sul radicamento della durata di 1.15 min circa. Si articolerà in diverse fasi comprendendo la lettura di una storia, la pratica corporea attraverso le asana, l’atto creativo ed il rilassamento finale.

A cura di YogaOOm “esperienze per cuori luminosi!” Costi e informazioni: info@yogaoom.it

👉 YOGA ADULTI ore 10.30

"VINYASA FLOW", breve classe di vinyasa flow yoga.

Dopo una prima fase di respirazione, inizieremo a muoverci sul tappetino passando da una asana all’altra in modo fluido, come se stessimo danzando. La fase finale sarà dedicata alle asana di rilassamento. Il tutto accompagnato dalla respirazione e da una musica di sottofondo. Non sono richieste abilità particolari, solo tanta voglia di divertirsi!

A cura di Alice Miracca, costo 10 euro, info: alice.miracca@libero.it

👉 Dalle 10.00 alle 12.00 CARTINA DEL TEMPO

per creare la tua mappa del tempo, che è e che fu Parco Moretti!

- MI SONO CADUTE LE BOLLE, disegniamo con le bolle!

- AVANTI INDIETRO, laboratorio di Collage

- CHI C'ERA, CHI C'E', laboratorio di stampe, stampine e stancil

A cura di Spicelapis, costo 7 euro

👉Dalle 10.00 alle 12.00, LE CRONACHE DEL TEMPO

alla scoperta di Parco Moretti, attività dentro al Parco.

A cura di Spicelapis

👉Dalle 11.00 BUDDY MARKET mercato artigiano e vintage

👉Alle 15.00 presentazione “CONOSCERE LA BIRRA. MANUALE A FUMETTI”

di Francesco Scalettaris (Autore) e Gio Di Qual (Illustratore)

👉Dalle 15.00 alle 17.00, LE CRONACHE DEL TEMPO

alla scoperta di Parco Moretti, attività dentro al Parco.

A cura di Spicelapis

👉Dalle 16.00 alle 18.30 scopri cosa ti riserva il futuro e vieni a farti leggere I TAROCCHI!

👉Dalle 16.00 alle 18.30 UN VISO SUL VASO

a cura di Slowclub by Alessandra Ambrosini

Presentati al Parco Moretti tra le 16.00 e le 18.30 e vieni a disegnare un volto sul tuo vaso!

...un volto sorridente, un volto ammiccante, un volto baffuto o uno occhialuto, un volto estasiato o uno assonnato, basta che sia pronto a veder crescere sopra di sé un folto ciuffo di… capelli verdi!

Ti fornirò vaso, colori, terra e semi, poi la cura nel far crescere la chioma ce la metterai tu a casa.

Il laboratorio è aperto a tutti, grandi e bambini.

Non è previsto nessun costo, ma se vuoi fare un’offerta troverai un salvadanaio!

MAX 15 POSTI

Per info e iscrizioni info@slowclub.it

👉Dalle 17.00 DEGUSTAZIONE DI BIRRE

Selezione Borderline Brewery, birrificio di Buttrio (UD).

PILS, PALE ALE, SESSION IPA e BERLINER WEISSE CHERRY Servite in abbinata a golosi stuzzichini

Costo 12 euro

👉Alle 19.00 laboratorio di movimento DANCE AND PLAY

con Martina Tavano

DAP - È una danza per tutti.

È Dance and play, people, punk, pleasure... infinite parole che ispirano l’espressione del corpo.

Negli incontri DAP non c è limite d’età e di conoscenza, non c è niente di giusto e niente di sbagliato

Cosa viene richiesto? Voglia di danzare, condividere, sperimentare e -soprattutto- divertirsi.

👉Tutto il giorno specialità culinarie

POLPETTE DI CARNE - MartySpicy

DOLCETTI - Sugarfix

FRITTO DI PESCE - La gondola fritto itinerant