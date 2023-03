Domani alla Friuli presentazione dei candidati della lista Open Sinistra Fvg e evento elettorale sul tema della digitalizzazione

Domani, Lunedì 20 marzo, alle 17.30, presso la Libreria Friuli in Via dei Rizzani, 1/3 a Udine, saranno presentati i candidati e le candidate di Open Sinistra FVG nella circoscrizione di Udine per le elezioni

regionali del 2 e 3 aprile a sostegno di Massimo Moretuzzo Presidente. A seguire, alle 18.30, sempre alla Libreria Friuli, Furio Honsell e Andreina Baruffini Gardini, candidati consiglieri regionali, incontreranno elettori ed elettrici sul tema della digitalizzazione: ormai entrata anche nei servizi della Pubblica amministrazione e imprescindibile per rendere efficienti e semplici i processi, la digitalizzazione rischia di emarginare chi non ce la fa a stare al passo. È possibile costruire una Regione “smart” senza lasciare indietro nessuno?