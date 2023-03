Patrimonio culturale, martedì presentazione libro “I professionisti della cultura al lavoro. Archivi, biblioteche e musei in Fvg e in Italia”

È intitolato “I professionisti della cultura al lavoro. Archivi, biblioteche e musei in Friuli Venezia Giulia e in Italia” il libro che sarà presentato a Udine martedì 21 marzo, alle 16.30, a Palazzo Florio (Sala Florio). Frutto della collaborazione fra il Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale (Dium) dell’Ateneo friulano e il Comitato regionale MAB (Musei Archivi Biblioteche), il volume, edito da Forum, raccoglie gli atti di un ciclo di incontri online proposto tra gennaio e maggio 2021, nel pieno della pandemia, come occasione di riflessione e aggiornamento per studenti e professionisti del mondo della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale (operatori di archivi, biblioteche e musei, restauratori, archeologi, ecc.). Il frutto delle riflessioni maturate in quest’ambito è stato dunque raccolto nel volume curato da Linda Borean e Dimitri Brunetti, la cui presentazione sarà anche disponibile online, martedì in diretta streaming al link https://tinyurl.com/bdcwm783 e, in seguito, sul canale Youtube Play Uniud. Nella Sala Florio, dalle 16.30, dopo i saluti di Linda Borean, come direttrice del Dium, e di Grazia Tatò, referente MAB per il Friuli Venezia Giulia, interverranno Pier Giorgio Sclippa, responsabile dell’Area Biblioteche Uniud, Vania Gransinigh, conservatrice responsabile di Casa Cavazzini, e Mirco Modolo, delegato MAB dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana. L’incontro sarà aperto a tutti gli interessati. «Il volume ripercorre i cinque incontri proposti nel 2021 a studenti e operatori di archivi, biblioteche e musei per testimoniare la vitalità del territorio, la qualità del lavoro degli operatori e l’azione degli enti e degli istituti culturali» spiega la co-curatrice Linda Borean. «Numerosi i temi al centro del confronto: si spazia, per esempio, dalla sicurezza e dalla gestione dell’emergenza dei patrimoni, ai progetti per la digitalizzazione e condivisione sul web, al mutamento del contesto lavorativo al tempo del Covid. Questo testo offre uno spettro davvero articolati di prospettive, necessità, problemi ma anche soluzioni». «Il libro è nato dall’idea di non disperdere la ricchezza di un’esperienza importante che ha fatto dialogare archivisti, bibliotecari e addetti ai musei su temi comuni, mostrando quanto sia necessario proteggere e valorizzare in modo integrato il nostro patrimonio culturale» afferma Dimitri Brunetti, professore associato di Archivistica all’Ateneo e co-curatore del volume. «Inoltre, abbiamo voluto che gli studenti, che hanno partecipato numerosi e in modo attivo agli incontri, fossero protagonisti di questa esperienza: il libro riporta anche le loro parole e aspirazioni».