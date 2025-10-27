Domani segretario nazionale Uil bombardieri a Trieste per l’80° della Camera confederale del lavoro Uil

Domani, 28 ottobre, la UIL di Trieste festeggia l’80° compleanno della Camera confederale del Lavoro UIL del capoluogo giuliano, con un evento alla Biblioteca Statale di largo Papa Giovanni XXIII, dalle 9.00. All’evento sarà presente il segretario generale UIL Pierpaolo Bombardieri che chiuderà l’evento.

La giornata sarà aperta dall’intervento del segretario generale regionale e provinciale UIL, Matteo Zorn, interverranno il sindaco Roberto Dipiazza e del vicepresidente dell’Università popolare Paolo Rovis.

Alla tavola rotonda moderata dal giornalista Diego D’Amelio, parteciperanno gli ex segretari della CcdL-UIL Trieste, Adele Pino e Luca Visentini, il presidente dell’Istituto studi sindacali Uil, Roberto Campo, e lo storico Roberto Spazzali.