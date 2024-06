Domenica al Castello di Udine l’Operetta più famosa al mondo in un concerto-scenico: “Vi racconto… la Vedova Allegra!”

La FVG Orchestra porta in scena la Vedova Allegra, l’Operetta più famosa al mondo, nella forma di un concerto scenico per un’emozionante serata d’estate sul colle del Castello di Udine.

Appuntamento per domenica 30 giugno alle 21.30 con “Vi racconto… la Vedova Allegra!” : a 118 anni dal debutto avvenuto al Theater An der Wien di Vienna nel 1905, la storia ruota intorno alla vicenda amorosa della ricca ereditiera Hanna Glawary e del suo eterno spasimante, il Conte Dànilo Danilowitsch: una vicenda romantica e non priva di momenti umoristici suggellata dalla straordinaria musica del grande compositore ungherese Franz Lehár .

Sul palco la FVG Orchestra diretta dal Maestro Romolo Gessi con le voci di Selma Pasternak, Andrea Binetti, Gualtiero Giorgini, Ilaria Zanetti, Filippo Pina Castiglioni, Alessio Colautti e Marzia Postogna, e con le ballerine Noemi Gaggi e Lara Cozzolino.

Con la regia di Andrea Binetti, lo spettacolo vede in scena i personaggi principali dell’operetta, che condurranno il pubblico all’interno della storia ambientata in una Parigi notturna in cui ci sono intrighi di coppie, donne frivole e uomini babbei, un’umanità che rispecchia la decadenza del mondo aristocratico. Il tutto bagnato dallo champagne e ravvivato dal celebre e travolgente ballo del can can.

Il concerto è organizzato dalla Fondazione Bon all’interno della rassegna Armonie in Città. In caso di maltempo, lo spettacolo si sposterà al Teatro Palamostre. Biglietti acquistabili su circuito Vivaticket o presso la biglietteria del teatro.