Domenica appuntamento a Pordenone con la 26ma Rassegna regionale di teatro amatoriale

Alza il sipario la 26.a Rassegna regionale di teatro popolare a Pordenone. Domenica 18 gennaio, alle 16, nell’Auditorium Concordia a Pordenone, Compagnia teatrale Il Bazar degli Strambi di Prata di Pordenone porterà in scena la commedia “Tutti matti per la scuola”, il cui testo è opera della stessa compagnia (regia di Maria Grazia Di Donato ed Enzo Samaritani).

La Rassegna regionale di teatro popolare è realizzata dal Comitato provinciale della Fita di Pordenone in collaborazione con il Gruppo Teatro Pordenone Luciano Rocco, grazie al sostegno di Comune del Pordenone e Regione Friuli Venezia Giulia e con il contributo della Banca 360 Fvg Credito Cooperativo. La 26.a Rassegna regionale di teatro popolare riceve il sostegno della Fondazione Friuli che continua a credere e a sostenere il progetto culturale della Fita di Pordenone, da oltre 20 anni in prima linea nella promozione e nella valorizzazione del teatro amatoriale.

Il cartellone 2025-2026 della Rassegna regionale di teatro amatoriale propone dieci spettacoli in programma da novembre a marzo, nell’Auditorium Concordia di Pordenone: si tratta di appuntamenti che, come da tradizione, sapranno divertire, emozionare e far riflettere il fedele pubblico che, con la propria presenza costante anche nei momenti più difficili, ha sempre dimostrato di apprezzare l’impegno della Fita nel promuovere e diffondere il teatro popolare in tutte le sue forme.

TRAMA. “Tutti matti per la scuola” è la rappresentazione grottesca della quotidianità dove “la scuola è tutto un casino”. Nonostante l’evoluzione delle strutture, delle regole, dei metodi, gli aggiornamenti del corpo docenti, il rinnovo delle generazioni studentesche… la scuola resta una gabbia di matti! Non si poteva trovare luogo migliore di un palcoscenico per creare situazioni spassose di cui ridere e momenti di riflessione, anche se la funzione della satira è far meditare lo spettatore che sicuramente si è trovato, almeno una volta, di fronte a situazioni simili. Paternali, invidie, gelosie, vendette, inciuci, varie ed eventuali sono i “punti all’ordine del giorno” che, alla fine, si condensano nell’immancabile finale a sorpresa!