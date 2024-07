Domenica la Compagnia di Arti&Mestieri propone gita in Val Trenta con visita guidata, pranzo e concerto-spettacolo

Domenica 7 luglio il festival di teatro e ambiente “Teatri fuori dai teatri” organizzato dalla Compagnia di Art&Mestieri di Pordenone in collaborazione con Associazione Inscena Servizi per la cultura del territorio porterà il suo pubblico in Val Trenta, situata nel parco nazionale Triglav in Slovenia accanto al fiume Isonzo, tra i più belli d’Europa.

Partenza in corriera dal Parcheggio della Questura di Pordenone (accanto al parco San Valentino) alle 8.00 e arrivo previsto in Val Trenta alle 10.30, dove si potrà fare una escursione con visita guidata alla forra del torrente Mlinarica e all’orto botanico. Segue alle 13.15 il pranzo alla Trattoria Andrejc con specialità tipiche, dopo il quale ci sarà una passeggiata lungo il Soška pot e il concerto-spettacolo “Musike senza confini” di Nicola Milan alla fisarmonica e Francesca Koka al violino. Partenza per Pordenone alle 18.00 con arrivo previsto alle 20.30. Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe da trekking.

Per informazioni su orari e costi 0434 40115 – 340 0718557 | info@compagniadiartiemestieri.it.

“Teatri fuori dai teatri”, in collaborazione con Associazione Inscena Servizi per la cultura del territorio, è realizzato con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Pordenone.