Domenica nuova passeggiata di Legambiente Pordenone per esplorare la zona delle risorgive con l’esperto botanico Pierluigi Ragogna

Domenica 21 maggio, Legambiente Pordenone torna sul Noncello, precisamente a Torre, per esplorare la zona delle risorgive presso il castello e l’area archeologica, con la guida dell’esperto botanico Pierluigi Ragogna. L’iniziativa va così a completare la ricognizione effettuata lo scorso anno dall’associazione ambientalista, alla ricerca di caratteristiche da valorizzare e criticità da affrontare e risolvere con riferimento al corso d’acqua. Il ritrovo è presso la Chiesa parrocchiale dei Santi Ilario e Taziano, alle 9:30. Dopo la passeggiata e l’osservazione dell’area, a partire dalle 11:30 i volontari si metteranno all’opera per la pulizia dell’area dai rifiuti: un’iniziativa aperta anche ai non soci Legambiente, nell’ambito della campagna nazionale Spiagge e Fondali puliti. Da alcuni anni la campagna, dedicata al mare e alle spiagge, si è allargata ai fiumi, visto che è proprio attraverso i corsi d’acqua che l’immondizia raggiunge la costa e un’azione di prevenzione è fondamentale per limitare la dispersione di plastica nei mari.