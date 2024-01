Domenica presso “vigne degli Olmi” un momento di incontro dal titolo “Visioni di agricoltura sociale”

Il gruppo degli “Intramontabili” nato nella Summer school integrata tra azienda sanitaria Friuli Centrale e università degli studi di Udine svoltasi nel 2002 continua a dare voce, partendo dal basso, all’agricoltura sociale organizzando per domenica 21 gennaio presso vigne degli Olmi ( Via Grions 13, San Giovanni al Natisone) un momento di incontro dal titolo “Visioni di agricoltura sociale” che mira a mettere assieme curiosi, interessati ed esperti della agricoltura sociale nella nostra regione. L’agricoltura sociale oltre ad essere una realtà che riguarda il territorio è uno strumento per rivitalizzare la vita della regione quindi di promozione dell’agio ed è anche uno strumento per la cura e la prevenzione delle situazioni di disagio a vari livelli punto un secondo incontro che vuole dare l’opportunità di un confronto e di una costruzione di progetti che si vorrebbe poi far concretizzare sul territorio regionale con la collaborazione e l’aiuto di privati, del privato sociale in rete con enti ed istituzioni pubbliche. Recupero di borghi rurali, progetti di Ben essere in fattoria, progettazione didattica, progettazione sociale, e soprattutto rapporto ambiente animale uomo sono la spina dorsale ed il filo conduttore di questi incontri. Per eventuali ulteriori informazioni: Roberto baita@hotmail.com