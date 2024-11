Domenica secondo appuntamento della rassegna “Di tutti i Colori” presso il centro di accoglienza “Ernesto Balducci” a Zugliano (Ud)

Domenica 10 Novembre secondo appuntamento della rassegna “Di tutti i Colori” che si sta svolgendo a Zugliano, frazione del comune di Pozzuolo del Friuli nella Sala Petris presso il centro di accoglienza “Ernesto Balducci”. Ad esibirsi saranno gli artisti, Giosuè Nobile, il più giovane burattinaio friulano che dopo l’esordio avvenuto lo scorso anno con lo spettacolo “Il panettiere e il diavolo” presenterà il suo nuovo lavoro dal titolo “Pinco Pallino alla ricerca del colore giallo” una storia raccontata col teatro delle marionette. Pinco Pallino prezioso aiutante della regina più capricciosa del mondo, si accorge che nel suo regno non esiste il colore giallo. Allora va in giro per il mondo a cercare questo colore. .e… Il Pomeriggio continuerà con l’artista Sara Goldoni del Teatrino dello sguardo di Modena che presenterà lo spettacolo “Mingone e la stoffa Preziosa” Mingone è un personaggio della tradizione fiabesca popolare emiliana, noto in altre culture come “Giufà. Fannullone di prima riga, tonto e testardo, animato di buona volontà e aiutato dalla fortuna, Mingone vive le sue avventure tra strafalcioni e ribaltamenti della sorte. L’ingresso a tutti gli spettacoli è a offerta libera e il ricavato andrà a sostegno delle attività rivolte ai bambini ospiti del centro di accoglienza. Gli spettacoli avranno inizio alle ore 16, ed alla fine ci sarà la consueta merenda offerta dal centro di accoglienza “Ernesto Balducci”.