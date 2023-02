Dopo nove anni in Legacoop Fvg, Alessio Di Dio lascia il ruolo di direttore

Dopo nove anni in Legacoop Fvg, Alessio Di Dio lascia la guida operativa dell’associazione che raccoglie le più grandi cooperative della regione. Non un passaggio di consegne, visto che il direttore non sarà sostituito, ma il suo ruolo verrà per il momento ricoperto ad interim dalla neo presidente, Michela Vogrig, e nemmeno una notizia inaspettata per i dipendenti, dato che la decisione era stata presa da tempo. «Rispetto a quanto preventivato – spiega Di Dio – ho preferito aspettare un anno in più. Ho ritenuto, infatti, che fosse opportuno accompagnare l’associazione fino al congresso che si è svolto a fine gennaio: una fase delicata, quindi, e di grande ricambio e programmazione per le sfide future». All’ex direttore vanno i ringraziamenti dei vertici di Legacoop Fvg. «Alessio – commenta la presidente Michela Vogrig – ha dimostrato negli anni una dedizione all’associazione e una competenza cui dobbiamo rendere merito. Lascia infatti Legacoop Fvg con un bilancio in salute e una struttura profondamente rinnovata, pronta ad affrontare le sfide che, anche grazie al suo prezioso contributo, Legacoop Fvg si e prefissata per i prossimi anni». «Sono stati anni impegnativi e ricchi di sfide – continua Di Dio – e devo molto al movimento cooperativo e a tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso». L’associazione regionale, che ha la sua sede operativa a Udine, grazie al lavoro dei propri dipendenti segue con at tenzione specifici settori operativi. Oltre alla segreteria, infatti, Legacoop Fvg articola la propria attività a supporto del mondo cooperativo in diversi settori (: Produzione&Servizi, Sociale, Agroalimentare e forestale, Ittico) e in varie attività (Vigilanza, Responsabilità d’impresa, sportello Mepa, Amministrazione, Assistenza fiscale e societaria, Relazioni industriali, sicurezza e privacy). L’ex direttore saluta Legacoop Fvg, ma non lascia il movimento cooperativo. Di Dio, infatti, andrà a ricoprire un incarico apicale in Aster Coop, importante cooperativa regionale della logistica che opera a livello nazionale.