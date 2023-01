Dottoressa aggredita a Udine: la solidarietà di Furio Honsell

“Esprimo tutta la solidarietà alla Dottoressa Adelaide Andriani per la brutale aggressione subita mentre svolgeva il servizio di guardia medica a Udine, mentre offriva con generosità un servizio

indispensabile alla nostra comunità. È un episodio gravissimo che non deve ripetersi. Ancora una volta chiediamo all’Assessore Riccardi, come abbiamo fatto in tutti questo cinque anni, di non trascurare l’importante servizio di continuità assistenziale. Va garantita la sicurezza e l’idoneità dei locali. È necessario che ci siano almeno due persone presenti in ogni momento e che siano assicurate misure per gestire le emergenze. La sanità territoriale è fondamentale ed è fondamentale garantire in primo luogo gli operatori.” Così si è espresso Furio Honsell consigliere regionale di Open Sinistra FVG.