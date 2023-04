Due appuntamenti in regione per Estensioni Jazz Club Diffuso il 22 e 29 aprile

Dopo il sold-out dell’anteprima lo scorso mese a San Vito Jazz, ritorna la rassegna Estensioni Jazz Club Diffuso con due appuntamenti imperdibili in regione.

Il 22 aprile tutti presso il Carso in Corso di Monfalcone (21.00): in programma il fantastico duo Max De Aloe (armonica cromatica e fisarmonica) e Roberto Olzer (pianoforte). Il concerto nasce dalla proficua collaborazione fra la locale Associazione Nuovo Corso e la rassegna nazionale Estensioni Jazz Club Diffuso della friulana Slou Società Cooperativa, sorta con l’appoggio anche del Ministero della Cultura. Max De Aloe, tra i più considerati armonicisti jazz in Europa dalla stampa specializzata, vanta una cinquantina di cd di cui sedici come leader, ma anche spettacoli in solo, realizzazioni di colonne sonore per spettacoli teatrali e documentari oltre a collaborazioni con poeti, scrittori e registi. Il sodalizio con Roberto Olzer ha dato vita a diversi album (l’ultimo dei quali registrato in piena pandemia “Una Notte di coprifuoco”) ma soprattutto a molti concerti sempre con una matrice molto progettuale che riesce ad abbracciare diversi generi musicali: dal jazz fino alla musica brasiliana, al tango, fino all’opera lirica.

Black music americana: blues, funky, jazz, soul e ritmi di New Orleans è invece la proposta di Estensioni Jazz Club Diffuso che in occasione dell’International Jazz Day ha programmato il concerto del duo formato da Gianni Massarutto (armonica) e Paolo Corsini (Fender Rhodes) presso il Giardino Botanico di Ruggero Bosco a Santa Marizza di Varmo (Udine). Il 29 aprile, a partire dalle ore 18.00, si potrà godere della visita al giardino stesso con degustazione di vini friulani dell’Azienda Gheller e della musica di un fenomenale duo che presenterà alcuni brani tratti dal recentissimo progetto discografico di Gianni Massarutto & Bluesiana “Call me, baby”. Un’esplosione di ritmi ed improvvisazioni che permetteranno un completo e gioioso coinvolgimento. A seguire, per chi lo desidererà, vi sarà una cena a base di pietanze tipiche friulane presso l’Agriturismo La di Morson (su prenotazione almeno una settimana prima): quest’ultima esperienza non è inclusa nel costo del biglietto pomeridiano.

L’obiettivo dell’evento non è solo quello di promuovere la musica Jazz della nostra regione in tutte le sue sfumature ma anche quello di valorizzare turisticamente luoghi poco conosciuti in Friuli Venezia Giulia con concerti a basso impatto e la conoscenza di prodotti d’eccellenza, scelte primarie già dal 2021 della stessa rassegna.