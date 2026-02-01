E allora le foibe? Focus sulla realtà storica del “Giorno del Ricordo”, Intervista allo storico Eric Gobetti

Riceviamo è pubblichiamo volentieri:

La commemorazione del Giorno del ricordo arriverà puntuale anche quest’anno il 10 febbraio nelle scuole italiane, spesso accompagnata da associazioni che fanno riferimento ai familiari delle vittime e che portano tra le aule un punto di vista unilaterale e non prettamente storico-scientifico. Eppure il “caso foibe” da un punto di vista storico è un evento che non è affatto condiviso dalla storiografia e anzi all’estero le foibe vengono studiate soprattutto come caso emblematico di uso pubblico della storia.

Su questo il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara non ha sentito la necessità di richiamare i/le docenti alla necessità del “contraddittorio”, mentre ha addirittura avviato ispezioni nelle scuole “colpevoli” di aver organizzato approfondimenti sui fatti di Gaza; evidentemente il contraddittorio è richiesto solo e soltanto su alcuni fatti e su altri no.

Come Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università abbiamo intervistato lo storico Eric Gobetti, autore di E allora le foibe?, edito da Laterza, per fornire ai/alle docenti italiani/e alcuni seri strumenti storici per affrontare in classe il Giorno del ricordo.

Ecco il link al video:

Giorno del ricordo, ne parliamo con lo storico Eric Gobetti – YouTube