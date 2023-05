È morto Gabriele Renzulli: ex segretario del Psi in Fvg, parlamentare e membro dell’Assemblea Nazionale del partito

È mancato oggi, lunedì 15 maggio, all’età di 80 anni Aldo Gabriele Renzulli, ex segretario del Psi in Friuli Venezia Giulia e membro dell’Assemblea Nazionale di partito. Da alcuni giorni era ricoverato nella clinica Medica dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale. Durante la sua vita, ha rivestito numerose cariche politiche di alto rilievo sia nazionalmente che localmente. Una lunga carriera politica la sua che era nato a Udine il 20 aprile 1943. Come accennato Renzulli ricoprì la carica di onorevole per due legislature, oltre a svolgere il ruolo di consigliere regionale in Friuli. Negli anni ’80 fu anche assessore regionale alla sanità.