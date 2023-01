Ecolabel UE per il turismo: uno studio di Arpa FVG promuove la certificazione

Ecolabel UE è il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea. Si tratta di un’ecoetichetta certificata da un ente terzo (norma di riferimento ISO 14024) che viene rilasciata solo a prodotti e servizi che superano i requisiti minimi previsti. Gli imprenditori possono richiedere la licenza d’uso del marchio Ecolabel per contraddistinguere i prodotti e servizi che sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale. Fra le categorie di prodotti inclusi dalla Commissione Europea possiamo citare: carta, detersivi, tessili, lubrificanti, mobili, calzature, servizi di pulizia e servizi di ricezione turistica. La certificazione Ecolabel delle strutture ricettive rappresenta una percentuale importante del totale dei prodotti Ecolabel UE in Italia. Le strutture turistiche che si fregiano del marchio ecologico europeo si distinguono per l’impegno verso la salvaguardia dell’ambiente. Arpa FVG ha condotto uno studio chiedendosi: se tutte le strutture ricettive del Friuli Venezia Giulia adottassero il marchio Ecolabel che risparmio in termini di CO2, di acqua e di produzione di rifiuti ci sarebbe? Questi i risultati:

(Fonte Snpa)