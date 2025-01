Economia: Conti (Pd), preoccupa Fvg ultima per crescita Pil

“Essere il fanalino di coda per Pil tra le regioni italiane è in assoluto un motivo di preoccupazione, che non strumentalizziamo in alcun modo ma che vorremmo fosse preso sul serio da chi governa il Friuli Venezia Giulia. Sono le stesse categorie ad allertare sul problema di un rallentamento della manifattura regionale, e per noi questa è una serissima questione di scelte che influiranno sul futuro. Ribadiamo che non serve a nulla vantare successi nel turismo e nei servizi, perché il valore aggiunto lo fa la produzione, l’industria. Dopo anni di galleggiamento alla fine è arrivata Agenda FVG Manifattura 2030 che vedremo rapidamente se sarà la strategia complessiva di cui abbiamo bisogno, capace di dare la spinta al sistema produttivo, infrastrutturale ed energetico regionale. Dubbi rimangono”. Lo afferma la segretaria regionale Pd Fvg Caterina Conti, commentando i dati dell’Istat che segnalano per il Friuli Venezia Giulia la diminuzione più marcata del Pil nel 2023, pari a -0,5%.