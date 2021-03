Effetto Covid: l’export del Fvg perde 1,2 miliardi nel 2020. Indagine Ires Fvg su dati Istat

Nel 2020 l’export italiano ha registrato una sensibile diminuzione su base annua (-9,7%, pari a quasi 47 miliardi di euro in meno, la più ampia registrata dal 2009) che ha interessato tutte le regioni italiane, ad eccezione del Molise. Le vendite estere delle imprese del Friuli Venezia Giulia nel 2020 sono state pari a 14,3 miliardi di euro, 1,2 miliardi in meno rispetto all'anno precedente (-7,9%). Lo rende noto il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato dati Istat.

La dinamica del commercio estero è stata pesantemente condizionata dagli effetti economici dell’emergenza Covid-19, che sono stati particolarmente accentuati nel secondo trimestre (-27,3% rispetto allo stesso periodo del 2019 nella nostra regione), mentre la seconda parte dell’anno ha mostrato un parziale recupero. Il valore annuale dell’export regionale, pur attestandosi su livelli molto elevati, già nel 2019 aveva segnato una prima battuta d'arresto dopo cinque anni di ininterrotta espansione, che si inseriva in un contesto di rallentamento dell’economia.

Il calo delle esportazioni regionali del 2020 è in linea con l’andamento registrato nel Nordest (-8,2%), dove non si evidenziano significative differenze tra Emilia Romagna (-8,2%), Veneto (-8,2%) e Trentino Alto Adige (-7,9%). Nel 2020 si riscontra comunque una diminuzione molto pronunciata anche delle importazioni regionali (-14,5%), tanto che l’avanzo commerciale ha subito solo una modesta contrazione (-69,1 milioni di euro, pari a -0,9% rispetto all’anno precedente).

Udine e Pordenone registrano i risultati peggiori

Le province di Udine e Pordenone presentano flessioni molto nette dell’export (rispettivamente -14% e -10,9%); quella di Gorizia evidenzia un livello quasi invariato rispetto all’anno precedente (-0,5%), quella di Trieste registra addirittura un lieve incremento (+2,6%). La dinamica dell’area isontina è stata positivamente influenzata dall’andamento della cantieristica navale, che ha mostrato una crescita nel 2020, seppure moderata (+2,6%); nella provincia di Trieste il risultato favorevole è stato determinato dal comparto dell’elettronica.

Scendendo nel dettaglio dei settori si può osservare che i principali ambiti di specializzazione dell’economia regionale registrano delle marcate contrazioni: in particolare la siderurgia (-13%), la meccanica strumentale (-19,2%) e la produzione di mobili (-9,7%). Tra i pochi comparti in controtendenza, oltre alla cantieristica navale si può menzionare la produzione di computer, apparecchi elettronici e ottici (+38,5%, in particolare le apparecchiature per le telecomunicazioni). Al netto delle vendite di navi e imbarcazioni il passivo sarebbe più pesante per la nostra regione (si attesterebbe a -9,2%, in linea con la diminuzione registrata a livello nazionale).

Le destinazioni geografiche dell’export

In merito alle destinazioni geografiche dell’export delle imprese regionali si osservano infine delle diminuzioni in corrispondenza dei principali partner commerciali; nello specifico verso gli Stati Uniti (-8%), la Germania (-14%), la Francia (-10,7%), l’Austria (-15,5%), il Regno Unito (-13,7%). Si registra al contrario una notevole crescita del valore delle esportazioni in Egitto (+590,5%), un andamento determinato dalle commesse della cantieristica navale. Nel complesso l’export destinato ai Paesi extracomunitari è diminuito solo dell’1,8% rispetto al 2019.

Fig. 1 – L’export del FVG (miliardi di euro correnti), 2008-2020

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat

Tab. 1 – Esportazioni FVG per trimestre (milioni di euro correnti), 2019-2020

2019 2020 Var. ass. Variazione % 1 trim 3.649,7 3.613,0 -36,7 -1,0 2 trim 3.735,7 2.714,6 -1.021,1 -27,3 3 trim 3.339,5 3.745,3 405,8 12,2 4 trim 4.770,6 4.194,6 -575,9 -12,1 Totale 15.495,5 14.267,6 -1.227,9 -7,9

Tab. 2 – Esportazioni per regione (milioni di euro correnti), 2019-2020

2019 2020 Variazione assoluta Variazione % FVG 15.495,5 14.267,6 -1.227,9 -7,9 Trentino-Alto Adige 9.095,0 8.372,4 -722,6 -7,9 Veneto 65.142,1 59.812,3 -5.329,8 -8,2 Emilia-Romagna 66.620,6 61.148,0 -5.472,6 -8,2 Nordest 156.353,2 143.600,3 -12.752,9 -8,2 Italia 480.352,1 433.559,3 -46.792,8 -9,7

Tab. 3 – Esportazioni e importazioni (milioni di euro correnti), FVG 2019-2020

2019 2020 Variazione assoluta Variazione % Esportazioni 15.495,5 14.267,6 -1.227,9 -7,9 Importazioni 7.987,3 6.828,5 -1.158,8 -14,5 Saldo Exp-Imp 7.508,2 7.439,0 -69,1 -0,9

Tab. 4 – Esportazioni per provincia (milioni di euro correnti), FVG 2019-2020

2019 2020 Var. ass. Var. % Udine 6.266,7 5.392,1 -874,6 -14,0 Pordenone 4.011,1 3.573,2 -438,0 -10,9 Trieste 3.543,7 3.636,2 92,5 2,6 Gorizia 1.673,9 1.666,1 -7,8 -0,5 FVG 15.495,5 14.267,6 -1.227,9 -7,9

Tab. 5 – Esportazioni per settore (milioni di euro correnti), FVG 2019-2020

2019 2020 Variazione assoluta Variazione % Metalli di base e prodotti in metallo 3.181,0 2.766,9 -414,1 -13,0 Macchinari e apparecchiature 3.219,0 2.600,8 -618,2 -19,2 Navi e imbarcazioni 1.654,5 1.697,7 43,2 2,6 Mobili 1.499,5 1.353,4 -146,1 -9,7 Computer, apparecchi elettronici e ottici 796,3 1.102,9 306,5 38,5 Articoli in gomma e materie plastiche 802,2 829,0 26,8 3,3 Apparecchi elettrici 891,2 816,5 -74,8 -8,4 Prodotti alimentari, bevande 821,7 797,5 -24,2 -2,9 Legno e prodotti in legno; carta e stampa 555,2 435,4 -119,9 -21,6 Sostanze e prodotti chimici 353,6 387,5 33,9 9,6 Prodotti tessili, abbigliamento, pelli, accessori 310,9 258,8 -52,1 -16,8 Coke e prodotti petroliferi raffinati 155,0 113,6 -41,4 -26,7 Articoli farmaceutici, chimico-medicinali 88,7 73,9 -14,8 -16,7 Altri prodotti e servizi 1.166,6 1.033,8 -132,8 -11,4 Totale 15.495,5 14.267,6 -1.227,9 -7,9 Totale export escluse navi e imbarcazioni 13.841,0 12.569,9 -1.271,1 -9,2

Tab. 6 - Export per Paese (milioni di euro correnti), FVG 2019-2020

2019 2020 Variazione assoluta Variazione % Stati Uniti 2.524,2 2.322,1 -202,1 -8,0 Germania 2.132,2 1.834,5 -297,8 -14,0 Francia 1.156,9 1.032,8 -124,1 -10,7 Austria 813,3 686,9 -126,4 -15,5 Regno Unito 746,0 644,2 -101,9 -13,7 Egitto 69,9 482,6 412,7 590,5 Paesi Bassi 530,8 472,7 -58,1 -10,9 Polonia 516,4 450,2 -66,2 -12,8 Cina 424,6 418,2 -6,4 -1,5 Spagna 466,4 420,8 -45,6 -9,8 Slovenia 534,8 399,4 -135,4 -25,3 Ungheria 354,8 297,7 -57,1 -16,1 Altri paesi 5.225,0 4.805,4 -419,7 -8,0 Totale 15.495,5 14.267,6 -1.227,9 -7,9 UE 27 8.603,0 7.497,6 -1.105,4 -12,8 Extra Ue 6.892,5 6.770,0 -122,5 -1,8

