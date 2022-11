Elezioni comunali a Udine, Alleanza Verdi Sinistra ci sarà e spera in una coalizione ampia

Alleanza Verdi Sinistra (Sinistra Italiana, Europa Verde, Possibile) sarà presente alle prossime elezioni regionali del 2023 con una propria lista. Venerdì scorso, spiegano in una nota, si è svolto a Udine, presso il circolo ARCI “Nuovi Orizzonti”, un evento molto partecipato, dedicato questa volta alle elezioni comunali che interesseranno nella prossima primavera questa città. Considerando anche il risultato lusinghiero che Alleanza Verdi Sinistra ha ottenuto alle scorse elezioni politiche a Udine (così come anche a Trieste), ben superiore al 5%, si legge ancora nella nota stampa, Serena Pellegrino e Sebastiano Badin di Sinistra Italiana hanno espresso la volontà di AVS di proseguire in questo percorso anche per le comunali, nella prospettiva di una coalizione ampia, con Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Patto per l’Autonomia e le forze che vorranno lavorare a un fronte progressista per la città di Udine. Andrea Di Lenardo, co-portavoce di Possibile Udine e FVG, dal canto suo, si legge ancora, ha sottolineato l’importanza di valorizzare l’indicazione di “Reti civiche” presente nel simbolo di AVS, reti civiche presenti anche proprio all’assemblea di venerdì 18, dove Alleanza Verdi Sinistra ha incontrato esponenti di partiti, liste civiche, associazioni e società civile. Durante l’incontro si è affermato il desiderio di formare una lista di sinistra ecologista possibilmente unitaria, che racchiuda tutte le sensibilità dell’area e le diverse esperienze civiche attive sul territorio udinese, una lista di sinistra ecologista che, soprattutto, come sottolineato da Daniele Andrian, co-portavoce di Europa Verde FVG, guardi ai temi dei lavoratori e delle lavoratrici, dell’ambiente, della crisi energetica, dei diritti sociali e civili, del mondo della scuola e dell’università, per una città che sia veramente accogliente e inclusiva e che torni a essere viva. Per questo motivo, Alleanza Verdi Sinistra (che già il 26 novembre, dalle ore 09:00, presso l’ARCI CRAL di San Vito al Tagliamento, inizierà con i suoi tavoli tematici a discutere sul programma per le regionali assieme ad associazioni, sindacati e gruppi studenteschi), al termine dell’incontro, ha dato appuntamento a mercoledì 30 novembre, presso la Libreria Friuli di Udine, per iniziare a lavorare ai temi specifici, insieme non solo a iscritti e simpatizzanti, ma soprattutto alle reti civiche e alle associazioni presenti sul territorio che vorranno costruire insieme un programma elettorale condiviso e non calato dall’alto per la città di Udine.