Elly Schlein arriva in Friuli per la sua campagna in attesa del 26 Febbraio data dell’ultima tornata delle primarie

Domani Sabato 11 febbraio sono due gli appuntamenti in Fvg con Elly Schlein, candidata alla segreteria nazionale del Partito Democratico. Il primo appuntamento a Udine alle ore 11:00 presso il Teatro San Giorgio, Via Quintino Sella, n.4., il Secondo a Trieste, ore 14:00, presso il Teatro Miela, Piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi, n.3. Lavoro, lotta alle diseguaglianze e centralità del cambiamento climatico. Sarà l’occasione per presentare alle progressiste e ai progressisti del Friuli Venezia Giulia le ragioni che hanno spinto Elly Schlein a candidarsi alla guida del Partito Democratico con la mozione “Parte da Noi” . Siamo ancora alla fase 1 del congresso che ha delle regole a dir poco farraginose. Per prima cosa, è fondamentale sapere come funziona il congresso del Partito Democratico. FASE 1 Convenzioni di circolo dal 3 febbraio al 12 febbraio. Si tratta di congressi locali, dove le quattro mozioni a supporto delle diverse candidature si confronteranno tra gli iscritti del circolo. Prima verranno brevemente esposte dai delegati delle diverse mozioni, poi seguirà un dibattito e il voto degli iscritti e delle iscritte. Può votare chi si è iscritto entro il 31 gennaio 2023. Solo le due candidature più votate tra gli iscritti e le iscritte si confronteranno successivamente alle primarie del 26 febbraio, in cui invece potranno votare anche le persone che non sono iscritte al PD. Dai dati provvisori i due canditati alla fase finale saranno Stefano Bonaccini e appunto Elly Schlein. Una partita aperta.