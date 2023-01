Enea: si rafforza la piattaforma italiana per l’economia circolare

Oltre 800 esperti provenienti da circa 290 tra istituzioni, imprese e associazioni hanno partecipato nei giorni scorsi alla V Conferenza annuale della Piattaforma ICESP, la Piattaforma italiana degli attori per l’economia circolare lanciata da ENEA per supportare la transizione ecologica nel nostro nel Paese.

Ad aprire i lavori della Conferenza, nella sede di Unioncamere a Roma, è stato il Presidente ENEA Gilberto Dialuce che ha evidenziato il ruolo fondamentale della piattaforma nel trasferimento tecnologico e l’importanza delle attività dell’Agenzia nello sviluppo di modelli integrati di business.

Il presidente di ICESP, Roberto Morabito, che è Direttore del Dipartimento ENEA di Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali, ha invece sottolineato l’importanza del contributo della Piattaforma nella verifica delle priorità e delle proposte presentate nella consultazione pubblica sulla strategia nazionale per l’economia circolare (SNEC). Morabito ha pure ribadito il ruolo fondamentale del riciclo delle materie prime (critiche e non) per lo sviluppo di settori strategici nella transizione energetica come l’high tech e la mobilità elettrica, dove l’intera Europa soffre di una forte dipendenza dall’estero.

Per affrontare queste problematiche, l’Italia ha già realizzato alcuni strumenti come la piattaforma del fosforo e il tavolo tecnico nazionale sulle materie prime critiche, ma dalla conferenza è emersa l’importanza di sviluppare soluzioni di transizione circolare improntate su ecoprogettazione, urban mining e simbiosi industriale. In quest’ultimo settore ENEA ha riunito e coordina circa 40 partner nella rete SUN.

Nel dibattito è intervenuto il Segretario Generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli, che ha ricordato come gli investimenti in tecnologie green siano tra i punti di forza del sistema produttivo italiano, da sempre rivolto al massimo riutilizzo delle risorse nel ciclo produttivo, anche a causa della carenza di materie prime. Una considerazione ribadita anche da Silvia Grandi della Direzione generale Economia circolare del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), che vede nella Piattaforma ICESP un riferimento per le politiche pubbliche per portare l’economia circolare dal piano delle idee alla pratica.

Tra gli altri partecipanti alla Conferenza annuale ICESP, Gabriella Weibel della Commissione Europea, Benedetta Dell’Anno del MASE e Giacomo Vigna del Ministero Imprese e Made in Italy (MIMIT).

Nel corso della tavola rotonda dedicata alle imprese, che rappresentano il 62% dei partecipanti alla piattaforma, è stato evidenziato come l’economia circolare faciliti l’accesso al credito.

Lanciata cinque anni fa come la “versione” italiana dell’iniziativa European Circular Economy Stakeholder Platform” (ECESP), la piattaforma ICESP ha elaborato finora oltre 200 buone pratiche per accelerare l’economia circolare nelle filiere industriali e nelle città. ( Fonte Aise)