Energia come opportunità. Incontro del Patto per l’Autonomia venerdì prossimo a Pordenone

“L’energia è un’opportunità per tutti”. È il titolo dell’incontro promosso dal Patto per l’Autonomia per riflettere su un tema di straordinaria attualità nella consapevolezza che le energie pulite e sostenibili sono l’unica strada possibile verso il futuro. L’obiettivo è chiaro: va assicurato l’accesso universale ai servizi energetici moderni, migliorata l’efficienza energetica e incentivato l’uso di risorse rinnovabili. Se ne parlerà venerdì 17 febbraio, alle 16, a Pordenone, nella sala della biblioteca civica. L’incontro sarà introdotto e moderato dal consigliere regionale del Patto per l’Autonomia Giampaolo Bidoli. Interverranno, in qualità di relatori, Emilio Gottardo di Legambiente Friuli-Venezia Giulia, Sandro Fabbro dell’Università di Udine, Elisa Tomasinsig di eFrame Srl, Marco Castagna di Eurac Bolzano e Giovanni Carrosio dell’Università di Trieste. A chiusura, è previsto l’intervento di Massimo Moretuzzo, segretario del Patto per l’Autonomia, candidato alla Presidenza della Regione. L’ingresso è libero.