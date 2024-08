Energie rinnovabili, scuola Ateneo Udine aperte le iscrizioni

C’è tempo fino al 28 agosto per iscriversi alla decima edizione della Scuola di introduzione alle energie rinnovabili (Sier) che si terrà all’Università di Udine dal 16 al 21 settembre. Il percorso formativo è rivolto a diplomati, laureati, tecnici e operatori del settore delle aziende. Per partecipare è sufficiente il diploma di scuola superiore e poi formalizzare l’adesione sul sito della Scuola al link https://scuola-rinnovabili.uniud.it L’iniziativa è organizzata dal Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura dell’Ateneo friulano.

La Scuola, diretta da Marina Cobal, affronterà i numerosi aspetti delle fonti di energia rinnovabili e del loro sviluppo come risposta ai problemi climatici ed energetici. Saranno toccati temi come la popolazione in costante crescita, lo sviluppo sostenibile, la decarbonizzazione, l’economia circolare e il cambiamento climatico.

Sono previste lezioni frontali, attività di laboratorio, testimonianze aziendali e visite a siti di interesse, per favorire un apprendimento pratico dei principi su cui si basano le energie rinnovabili.

La Scuola è supportata da AceGasApsAmga, Fototherm, Frappa Edilizia, Nadara, Sole Holding, Studio BRC, Irida ESG SB, Omnia Energy 3 e Punto impresa dell’Ateneo.