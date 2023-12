Ennesimo incidente sul lavoro. Grave un operaio a Fagagna ma non in pericolo di vita

Colpito da un macchinario mentre lavora, grave un operaio, ma non in pericolo di vita. L’incidente a Fagagna, la dinamica non è ancora chiara ma un operaio è stato colpito da un macchinario che gli avrebbe provocato lo schiacciamento di un braccio. L’uomo che è stato trasportato in elicottero a Udine. L’incidente è avvenuto questa mattina, mercoledì 13 dicembre, poco dopo le 9 nella zona industriale di Fagagna. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, sul posto è arrivata un’ambulanza da San Daniele del Friuli e l’elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l’uomo che è stato trasportato in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Per ricostruire le dinamiche di quanto avvenuto sono al loro l forze dell’ordine.