Ennesimo tamponamento a catena fra Tir sulla A4. Muore autista rumeno di 56 anni

Non ha avuto scampo un autista romeno di 56 anni rimasto schiacciato nella cabina del suo Tir che ha tamponato un altro mezzo pesante nel corso di un tamponamento a catena fra camion sulla A4 fra Redipuglia e Villesse. Tre i mezzi coinvolti, quello della vittima era il terzo. fr L’incidente poco dopo le nove di questa mattina e da quel momento la A4, che già dalla prima mattina registrava traffico intenso, è rimasta paralizzata con code lunghissime. Nulla da fare per lo sventurato camionista nonostante il prodigarsi di Vigili del Fuoco e personale medico calato dall’eliambulanza. Mentre i vigli del fuoco con l’ausilio di un mezzo meccanico si sono adoperati per estrarlo dalla sua cabina ai sanitari non è rimasto che constatare il decesso per le ferite apparse subito gravissime. La dinamica è ancora al vaglio della polstrada ma pare che il mezzo che procedeva a velocità sostenuta non sia riuscito a frenare dopo che gli altri due mezzi pesanti che lo precedevano si erano fermati in coda. Una dinamica già vista troppe volte-. L’autostrada rimasta chiusa parecchie ore per poi vedere riaperta una corsia nel tratto tra Redipuglia e il raccordo A4/A34 in direzione Venezia.