Enrico Letta scioglie la riserva sulla segreteria PD e post sui social “io ci sono”

Enrico Letta alla fine ha accettato l'invito che da più parti è arrivato ed ha sciolto la riserva di guidare il Partito democratico dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti. Non deve essere stato facile superare quel "Enrico stai sereno" prologo alla sua defenestrazione da palazzo Chigi ad opera di Matteo Renzi che bisogna ricordare fu avvallata dall maggioranza dei dirigenti nazionali del PD . "Oggi sono qui dove lunedì scorso non avrei mai immaginato per candidarmi alla guida di quel partito che ho contribuito a fondare e che oggi vive una crisi profonda. Lo faccio per amore della politica e passione per i valori democratici". Così Enrico Letta in un video su twitter "Credo nel valore della parola - afferma nel video- invito tutti a volare sulla base delle mie parole. Sapendo che non cerco l'unanimità ma la verità nei rapporti fra di noi per uscire da questa crisi". E aggiunge "Voglio ringraziare Nicola Zingaretti, mi lega a lui profonda amicizia e grande stima". L'assemblea del Pd si terrà domenica 14 marzo, a partire dalle 9,30, completamente online e in streaming sulla pagina Facebook del partito. Alle 15 ci sarà la proclamazione del segretario che a questo punto per Letta dovrebbe essere cosa fatta. -

