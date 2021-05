Ente regionale teatrale: Giuseppe Giacobazzi sarà in tournée in Friuli Venezia Giulia con “Noi. Mille volti e una bugia”

Mentre va in scena il ricco calendario dei recuperi dei cartelloni interrotti dalla pandemia nella primavera del 2020, i Teatri del Circuito ERT si preparano per le proposte 2021. Una delle più attese arriverà proprio nei primi giorni del prossimo mese. Da martedì 1. a domenica 6 giugno Giuseppe Giacobazzi sarà in tournée in Friuli Venezia Giulia con Noi. Mille volti e una bugia, il suo sesto lavoro teatrale. Il comico romagnolo aprirà con due serate, martedì 1. e mercoledì 2 giugno al Teatro Zancanaro di Sacile, si sposterà poi al Teatro Sociale di Gemona del Friuli giovedì 3 e venerdì 4 giugno per concludere la permanenza in regione sabato 5 e domenica 6 giugno al Teatro Luigi Candoni di Tolmezzo. Tutte le serate avranno inizio alle 20.15. Come tutti gli spettacoli precedenti, anche questo nasce da riflessioni intime e personali. Andrea Sasdelli, questo il vero nome di Giuseppe Giacobazzi, convive con la sua maschera da oltre 25 anni. Un quarto di secolo fatto di avventure ed aneddoti, situazioni ed equivoci,

gioie e malinconie, vissuti da Andrea come spettatore e a volte come protagonista e raccontati dal comico Giacobazzi. Ora Andrea e Giuseppe si trovano uno di fronte all’altro, come in uno specchio o forse come in un ritratto dove, a differenza del letterario Dorian Gray, a invecchiare è l’uomo. Il “noi” del titolo si riferisce quindi ad Andrea e Giuseppe ma più in generale a tutti noi, ai mille volti che indossiamo, convivendo, spesso a fatica, con la bugia del compiacerci e del voler piacere a chi ci sta di fronte. Noi. Mille volti e una bugia con ironia e semplicità cerca di rispondere alla domanda: “Dove finisce la maschera e dove inizia l’uomo?”. Giuseppe Giacobazzi presenterà lo spettacolo giovedì 27 maggio alle ore 18.30 nella videorubrica Il Teatro a Casa Tua sulle pagine Facebook e YouTube ERTFVG.