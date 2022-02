Enti locali: la dirigente regionale Silvia Zossi nominata commissario per Comune Tolmezzo

Dopo le dimissioni dei consiglieri il Consiglio comunale di Tolmezzo è sospeso con decorrenza immediata ed è stata nominata commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune di Tolmezzo Silvia Zossi, funzionario della Regione Friuli Venezia Giulia che ha in passato già rivestito quel ruolo in altri comuni della regione. Lo comunica l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, che ha firmato il relativo decreto. Al commissario sono conferiti i poteri già esercitati dal sindaco del Comune, dalla Giunta e dal Consiglio comunale. "Zossi - ha commentato Roberti - è la persona idonea ad assicurare, con la dovuta competenza, la provvisoria amministrazione del Comune". La sospensione del Consiglio comunale è prevista sino alla data dello scioglimento che sarà disposto con decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e, comunque, per una durata non superiore a novanta giorni dalla data del decreto.