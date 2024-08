Epicentrico: il teatro torna protagonista della Bassa friulana con un ricco cartellone di eventi. 16 spettacoli, fra cui 8 prime regionali

Diciassette eventi pubblici, fra cui dodici spettacoli, fra cui otto prime regionali (a cui si aggiunge un’anteprima), senza contare i laboratori e una residenza artistica! Epicentrico, progetto teatrale ideato e organizzato dalla compagnia BRAT, è pronto a scuotere la bassa friulana per il terzo anno consecutivo. Con questa rassegna – che coinvolgerà quattro diversi territori (San Giorgio di Nogaro, Porpetto, Torviscosa e Gonars) per ben otto mesi – il teatro diviene l’epicentro di una scossa che smuove le persone, provocando la necessità di attivarsi culturalmente e socialmente. Un progetto realizzato con il sostegno di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Fondazione Paolo Petrucco, Fondazione Friuli, Prima Cassa, Kemira, e i Comuni di San Giorgio di Nogaro, Porpetto, Torviscosa, Gonars; in collaborazione con Istituto Comprensivo Università Castrense, Istituto Comprensivo Gonars, Auser FVG, Anteas FVG, C.A.M.P.P. Il nuovo cartellone è stato presentato nella sede della Fondazione Friuli dai direttori artistici, Agata Garbuio e Claudio Colombo, assieme ad Alessio Cristin, assessore alla cultura del Comune di San Giorgio di Nogaro; Maria Cristina Stradolini, assessore alla cultura del Comune di Gonars; entrambi in diretta web; Alberto di Pascoli, assessore alla cultura del Comune di Porpetto; Monia Verzegnassi, assessore alla cultura del Comune di Torviscosa; Luciano Nonis, direttore Fondazione Friuli; Marco Gasparini, consigliere Banca Prima Cassa; Luciano Pletti, presidente Auser bassa friulana.

EPICENTRICO 2024 – Epicentrico vuole abbattere le frontiere generazionali, culturali e fisiche. Attraverso la sua programmazione mira a generare un terremoto culturale, creando dialogo, facendo conoscere il teatro a tutti, senza distinzione d’età. E grazie al teatro, vuole costruire connessioni, incontri, confronto. La rassegna teatrale, anche quest’anno sarà diffusa e proporrà spettacoli, in strada, a teatro e nelle scuole, coinvolgendo, come detto, quattro diversi territori. Oltre a ciò sono riconfermati, anche in questa terza edizione, i corsi per bambini. In particolare, saranno coinvolte 17 classi di 4 scuole primarie che, in orario scolastico, saranno guidati nella conoscenza dei mestieri del teatro, grazie alla partecipazione di alcuni professionisti. Da segnalare, poi, la collaborazione con il CSRE di Corgnolo (parte del CAMPP) ed enti di sostegno alle persone anziane (Anteas FVG e Auser FVG) per facilitare la partecipazione alle attività. Oltre a ciò, anche nel 2024 sono previsti incontri in teatro subito dopo gli spettacoli con l’obiettivo di stimolare un dialogo aperto sulle impressioni avute, per un pubblico attivo e consapevole. «Siamo lieti di annunciare la terza edizione della rassegna teatrale Epicentrico, divenuta un appuntamento fisso nella Bassa Friulana grazie al supporto crescente dei nostri sostenitori, a cui esprimiamo profonda gratitudine. Nel 2024 il progetto si amplia, coinvolgendo un numero maggiore di classi scolastiche, con un focus sui mestieri del teatro con cinque diversi esperti. Quest’anno, inoltre, ci impegniamo a coinvolgere anche anziani e persone con disabilità, e a sostenere giovani artisti locali con una residenza teatrale. Epicentrico collega simbolicamente le comunità dei quattro paesi coinvolti, offrendo lo stesso spettacolo a tutte le scuole elementari e aperto a tutti, affinché ogni bambino possa condividere la stessa esperienza», hanno spiegato i direttori artistici, Agata Garbuio e Claudio Colombo.

Le prime attività della rassegna sono cominciate lo scorso aprile e proseguite fino a luglio. In quei mesi è stata infatti programmata una residenza artistica, la cui restituzione pubblica si è tenuta a Porpetto con lo spettacolo “Bomb voyage” (protagonista la compagnia “Giro di Vite”), a fine aprile. Inoltre, la Compagnia BRAT si è occupata della raccolta e selezione delle proposte performative, tramite una call pubblica aperta a tutte le compagnie professioniste italiane ed estere. Da settembre, invece, Epicentrico entrerà nel vivo valorizzando gli spazi all’aperto: l’arena di Porpetto, il parco pubblico di Torviscosa, il parco di Villa Dora e in piazza XX settembre a San Giorgio di Nogaro e lo spazio antistante il municipio a Gonars. Gli spettacoli al chiuso, da ottobre a dicembre, come di consueto, saranno ospitati dall’Auditorium San Zorz e (novità) nelle barchesse di Villa Dora, sempre a San Giorgio di Nogaro.

SPETTACOLI DI STRADA – Passando alla programmazione, si comincerà sabato 7 settembre, alle 11, in piazza XX Settembre a San Giorgio di Nogaro con lo spettacolo “Affetto D’Amore”, una prima regionale andata già in scena in ben 18 Paesi. Stessa location e stessa ora in cui sarà possibile assistere a “Hit My Heart!”, spettacolo vincitore del Premio del pubblico al Milano Clown Festival, il 14 settembre. Lunedì 16, alle 11, a Porpetto (arena in via Don Minzoni); martedì 17, alle 11, a Torviscosa (al parco in via della Chiesa 5); giovedì 19, alle 9 e 11.30 a San Giorgio di Nogaro (parco di Villa Dora); venerdì 20, alle 11, a Gonars (in piazza Municipio) Ortoteatro metterà porterà invece “La Strega dell’Acqua e il Bambino di ciccia” per tutti i bambini delle elementari, parenti amici e curiosi. Gli spettacoli all’aperto proseguiranno sabato 21 settembre, alle 17.00, all’Arena di Porpetto, dove è in programma un’altra prima regione: “Yaya e Unnico: risate a quattro zampe”, direttamente dalla Sicilia. Sabato 28 settembre, alle 11, San Giorgio di Nogaro ospiterà “Psycho Chicken” spettacolo con più di 300 repliche in 17 stati, anche questa una prima regionale.

SPETTACOLI DI TEATRO PER FAMIGLIE – Non poteva mancare, nemmeno quest’anno, la programmazione che vuole coinvolgere la partecipazione dei nuclei familiari. Gli spettacoli per famiglie, ospitati all’auditorium San Zorz (ingresso 3 euro), a San Giorgio di Nogaro, cominceranno domenica 13 ottobre, alle 16, con “Ricordi?”, la compagnia del Teatro dell’Argine porterà in scena, in prima regionale, la storia di Marta e del suo papà. Dei piccoli gesti affettuosi, dei legami che i ricordi sono capaci di creare, anche quando lentamente svaniscono. Domenica 10 novembre, alle 16, andrà in scena “Da dove guardi il mondo?” di La Piccionaia e Compagnia Abbondanza/Bertoni, premio Scenario Infanzia 2017. Domenica 1° dicembre, alle 16, Bam!Bam!Teatro presenterà “Moby Dick”, un’altra prima regionale.

SPETTACOLI PER GIOVANI E ADULTI (SERALI) –

Ma il cartellone di Epicentrico non dimentica giovani e adulti ed ecco che la prima data in programma sarà quella di venerdì 4 ottobre, con due eventi firmati SPK Teatro, nelle barchesse di Villa Dora a San Giorgio di Nogaro. Alle 16, ci sarà il laboratorio pratico “Backstage Lab”, che permetterà di sperimentare l’esperienza della postazione radiofonica applicata al reading. Alle 18.30 la giornata si chiuderà con l’anteprima dello spettacolo “L’altra da me”.

Poi si passerà all’Auditorium San Zorz, venerdì 18 ottobre, alle 20.30, con “r/Place – uno screenshot dell’umanità”, spettacolo vincitore di Premio Scena OFF – Piccolo Teatro Milano, anche in questo caso, una prima regionale, come tutti gli spettacoli per adulti. Venerdì 15 novembre, alle 20.30 sarà la volta de “All’ombra di un grosso naso, la storia di Cyrano de Bergerac” del Teatro nel Baule di Napoli. A chiudere la programmazione sarà, il 6 dicembre, alle 20.30, “L’angelo e la mosca” con in scena il tre volte premio Ubu Massimiliano Civica, che racconterà la sacralità e la ritualità del teatro con profondità e leggerezza insieme.