Erasmus+ 2024 Il Bando per progetti e la Guida sono online

La Commissione europea ha pubblicato l’invito a presentare proposte e la Guida operativa per il 2024 nell’ambito di Erasmus+, il programma dell’UE a sostegno dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport in Europa. La Commissione europea ha pubblicato l’invito a presentare proposte e la Guida operativa per il 2024 nell’ambito di Erasmus+, il programma dell’UE a sostegno dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport in Europa.

L’edizione 2024 del Programma promette di essere più verde (aumento del budget e del contributo per i viaggi sostenibili) e più inclusiva (aumento del contributo finanziario per l’adeguamento all’inflazione).

Con un budget di 4,3 miliardi di euro per il prossimo anno, Erasmus+ continuerà a sostenere le esperienze transnazionali dei giovani in contesti formali (scuole, università e formazione professionale) e non formali. Il programma offre anche opportunità per studenti e giovani adulti, educatori e personale di organizzazioni giovanili e sportive.

Nel 2024, il programma offrirà maggiori incentivi per i viaggi sostenibili. Dal 2024 sarà presentata come opzione predefinita, e i partecipanti provenienti da aree remote, isole o luoghi con reti ferroviarie insufficienti riceveranno un’adeguata compensazione per l’utilizzo di tali modalità di viaggio sostenibili.