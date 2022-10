Ert: Rassegna Piccolipalchi. Al via da domenica la 16^ edizione

Nata nel 2006, Piccolipalchi è la rassegna che il Circuito ERT dedica alle famiglie e ai bambini dai 12 mesi in su con spettacoli e performance accuratamente selezionati tra le migliori produzioni italiane. L’edizione 2022/2023 è la numero 16 e si svilupperà su quattordici appuntamenti in cinque teatri regionali a partire da questa domenica fino a ridosso della primavera. Piccolipalchi è realizzata con il sostegno della Fondazione Friuli e con la collaborazione e il contributo della Regione FVG e dei Comuni coinvolti: Codroipo, Latisana, Muggia e Tolmezzo. Due appuntamenti si terranno a Udine grazie alla collaborazione con la Compagnia Arearèa.

«Piccolipalchi è una rassegna in cui da sempre crediamo molto – sono le parole di Renato Manzoni, direttore dell’ERT – perché il Teatro Ragazzi ci consente di portare sul territorio spettacoli di assoluto livello, frutto di ricerche approfondite, e rappresenta un primo accesso per i più piccoli alle sale teatrali. Il pubblico adulto di domani si forma anche attraverso occasioni come questa».

«Sosteniamo da sempre con grande entusiasmo l’ERT – dice il Presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini – partecipando alla squadra di enti e istituzioni che sostengono il teatro per l’infanzia, che oltre a essere un valido strumento di educazione teatrale per i più piccoli, crea un’occasione per le famiglie di passare del tempo di qualità insieme, ampliando l’offerta culturale del nostro territorio».

L’edizione 2022/2023 si compone di 14 date che porteranno a Codroipo, Latisana, Muggia, Tolmezzo e Udine.

I primi due appuntamenti sono in programma già questa domenica, 6 novembre. Alle ore 17 il Teatro Verdi di Muggia ospiterà Peter Pan, uno spettacolo di teatro d’attore e danza della Factory Compagnia Transadriatica pensato per bambini dai 6 anni che racconta l’assenza, il vuoto spesso incolmabile del passaggio da bambino ad adulto. Alle 17.30 a Udine, ne Lo Studio in via Fabio di Maniago, andrà in scena Giro Giro Vagando – spettacolo di Onda Teatro, coprodotto da Arearèa – pensato per bambini dai 3 anni e ispirato ai silent books che si articola e si dipana grazie al linguaggio della danza. Esperienze e viaggi delle due ragazze protagoniste si intrecciano ed evocano ricordi e immagini come tante cartoline illustrate.

Piccolipalchi ripartirà poi da Codroipo, domenica 20 novembre. Il Centro Culturale Ottagono è la sede scelta dal Circuito ERT per una sorta di rassegna nella rassegna. Gli appuntamenti codroipesi sono pensati, infatti, per i bambini dei nidi d’infanzia. L’arcobaleno di Bianca aprirà proprio il 20 novembre questa miniprogrammazione caratterizzata dalla doppia replica alle ore 16 e alle 17.30. Dedicato ai bambini dai 2 anni, lo spettacolo della compagnia ABC Allegra Brigata Cinematica affronta attraverso la danza gli stati emotivi e i cambiamenti repentini della vita. Domenica 11 dicembre toccherà a Nina e il mare di Scarlattine Teatro, per un pubblico dai 12 mesi, in cui le due protagoniste, tra suoni e melodie, metteranno in scena una delicata fiaba senza parole. Domenica 15 gennaio Oltre qui della Piccionania-I Carrara, attraverso oggetti neutri farà scoprire al personaggio un mondo nuovo fatto di disequilibro ed esperienze sensoriali. Anche questo spettacolo è adatto a bambini dai 12 mesi.

Dopo il debutto, a Muggia Piccolipalchi ritorna domenica 4 dicembre con uno spettacolo musicale per bambini dai 6 anni, Le canzoni di Rodari, interpretato da Valentino Dragano per Kosmocomico Teatro. Un’ora in compagnia di ukulele, maracas, sonagli, armoniche, flauti e le parole di Rodari come le aveva cantate Sergio Endrigo nell’album Ci vuole un fiore. La rassegna di Muggia si chiuderà domenica 22 gennaio con Jack e il fagiolo magico, ispirato a una fiaba della tradizione orale inglese dell’Ottocento. Maria Pascale è la protagonista, con i suoi burattini, di questa produzione de La luna nel letto ideata per bambini dai 3 anni.

Al Teatro Odeon di Latisana, Piccolipalchi inizierà sabato 10 dicembre alle 17 con Il tenace soldatino di piombo di CSS Udine e Teatro delle Apparizioni, spettacolo per bambini dai 4 anni che ha vinto il premio Eolo come miglior spettacolo di Teatro di Figura nel 2015. Sabato 28 gennaio Rime insaponate di una storica compagnia di teatro ragazzi come Accademia Perduta, farà vivere a tutti – grandi e piccoli – un’esperienza luminosa e fantastica attorno alle bolle di sapone. Sabato 4 marzo lo spettacolo di danza Neverland di Versiliadanza/Elsinor riproporrà le atmosfere di una delle storie per bambini e ragazzi più note e amate al mondo. Peter Pan, Wendy, Trilly e gli altri personaggi attendono bambini dai 5 anni in su.

Sarà concentrata nei primi mesi del 2023 la stagione di Tolmezzo. Il Teatro Luigi Candoni ospiterà domenica 22 gennaio alle 17 Cuore di Claudio Milani, uno spettacolo che ai bambini dai 4 anni parla di emozioni; domenica 26 febbraio in Carnia approderà Le canzoni di Rodari e, infine, domenica 12 marzo Anima Blu, Premio Eolo 2008, ricostruirà sul palco la magia dei quadri di Marc Chagall: un viaggio nella poesia e nell’emozione per bambini dai 5 anni.

Dopo il debutto con Giro Giro Vagando, Piccolipalchi a Lo Studio di Udine ritornerà domenica 5 marzo alle 17.30 con Luce, spettacolo di danza della compagnia Aldes, in cui Aline Nari (interprete, regista e coreografa) affronterà le domande senza età, quelle che iniziano a porsi i bambini e che ciclicamente ricompaiono nelle esistenze dei più grandi. Lo spettacolo è adatto ai bambini dai 6 anni.

Biglietti: intero 6 euro, ridotto (abbonati e convenzioni ERT) 5 euro, pacchetto famiglia (4 ingressi) 20 euro. Ingresso gratuito per i possessori della tessera SocietaTeS dell’ERT. Per la particolarità degli allestimenti e per favorire la partecipazione dei bambini, gli appuntamenti di Codroipo prevedono un numero limitato di spettatori ed è quindi necessaria la prenotazione contattando l’ERT allo 0432 224246 o scrivendo a prenotazioni@ertfvg.it.

Tutto il programma di Piccolipalchi è consultabile al sito www.ertfvg.it nella sezione dedicata.