Esame degli strumenti di bilancio presso la I commissione integrata. Manovra di spartizione fallimentare

"Oggi in Commissione Bilancio ho votato contro ad una delle manovre più ricche dalla nascita della Regione grazie alle risorse messe a

disposizione dallo Stato a seguito della Pandemia. Questa manovra però fallisce nel mettere a frutto queste potenzialità nelle direzioni

dell'innovazione e della sostenibilità ambientale." Così si è espresso Furio Honsell di Open Sinistra FVG. "Stupisce anche lo scollamento tra

programmazione regionale e PNRR. Oggi l’Assessore Riccardi a domanda esplicita ha dichiarato di non sapere come dovrà impiegare i 150

milioni che sono arrivati in Regione, ad esempio. Questa finanziaria, che è l'ultima prima di quella "elettorale" del prossimo anno si limita invece a spartire senza strategie somme veramente cospicue. Ci sarebbe voluta un'azione a tutela delle persone più esposte alla crisi. Ci sarebbe voluta un'autentica trasformazione che riducesse le emissioni inquinanti invece mancano i piani di azione. Insomma continuerà a "piovere sul bagnato" in FVG senza lasciare traccia. "