Esame manovra di bilancio. Honsell: obiettivo della maggioranza di cdx garantirsi un effimero consenso in vista delle prossime elezioni

“Oggi in Consiglio Regionale è iniziata la discussione sull’ultima manovra di bilancio della XII legislatura, la più ricca di risorse della storia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Purtroppo è una manovra che non affronta seriamente nemmeno uno dei gravi problemi che la nostra regione dovrebbe affrontare: il crescente numero di

famiglie in povertà relativa, l’allungamento delle liste di attesa in sanità, la diaspora nel privato del personale sanitario pubblico, la garanzia dell’approvvigionamento idrico anche nei sempre più frequenti periodi di siccità, lo sviluppo della sostenibilità energetica, il miglioramento dei trasporti pubblici e molti altri. Abbiamo proposto molti emendamenti volti alla sostenibilità ambientale, la piena esigibilità del diritto allo studio, il potenziamento della sanità nelle aree periferiche e montane. La visione di questa manovra è purtroppo rivolta al passato e non al futuro della nostra regione. È una manovra elettorale per garantirsi un effimero consenso in vista delle prossime elezioni.” Così si è espresso Furio Honsell di Open Sinistra FVG.