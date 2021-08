Estensioni – Jazz Club Diffuso: un modo inedito di vivere la montagna e la musica in agosto

La rassegna Estensioni - Jazz Club Diffuso, organizzata da Slou Coop di Muzzana del Turgnano, si è spostata nuovamente sulla montagna friulana. Sono proprio le spettacolari Alpi Giulie, nella immancabile cornice di Forte Col Badin (edificio militare italiano risalente alla Prima Guerra Mondiale che ospita anche un museo, situato nel comune di Chiusaforte) a vedere fino al 28 agosto numerosi appuntamenti realizzati in collaborazione con l’Associazione Complotto Adriatico, Cycletaurus Rete Bike FVG coop, Niafunken e grazie anche all’attenzione della Regione FVG.

Se il primo ad aprire le danze è stato martedì 10 agosto il più che noto performer Don Pasta (dj, economista, appassionato di gastronomia, considerato dal New York Times, uno dei più inventivi attivisti del cibo) e nella stessa notte di San Lorenzo ad ammirare il cielo si è stati accompagnati dalle note di Future Rituals, mercoledì 11 agosto (inizio ore 19.00) potremo ascoltare in solo Francesco Cigana, batterista e improvvisatore, tra i più interessanti esponenti della scena italiana.

Si prosegue poi il 12 agosto (con inizio sempre alle ore 19.00) con Distropical e Claudio Melchior, autore pop dotato di grande ironia, dalle sonorità electro rock ed il look di professore di filosofia del post punk.

Una concerto da non perdere quello sicuramente in programma il 13 agosto (ore 19.00) con il Dalai Trio, fondato dal batterista Emanuel Donadelli accompagnato da Mirko Cisilino al trombone e tromba e Marzio Tomada al contrabbasso: loro sono degli immancabili musicisti della nuova generazione del jazz italiano e Il sound del trio evoca volutamente le ambientazioni misteriose e crepuscolari delle atmosfere cinematografiche noir.

Sabato 14 agosto (sempre alle 19.00) sarà la volta del concerto di Massimo Silverio (cantautore carnico con un personalissimo linguaggio che ritratta la musica moderna, il canto popolare e la poesia) in duo con Laura Giavon, più che nota sperimentatrice della voce jazz.

Se nella giornata di ferragosto ci saranno le ambientazioni sonore all’alba di Synth at Down, i concerti proseguiranno poi sabato 21 agosto con Frank Sinutre e sabato 28 agosto con la cena concerto Compagnie dal Barbe Coccul (per questo appuntamento prenotazioni a info@retebikefvg.it).

Forte Col Badin bed& food ospiterà anche lunedì 16 e martedì 17 agosto la residenza artistica con Piero Bittolo Bon (sax) e Marta Raviglia (voce) (info a niafunken@gmail.com)

Tutti i concerti di Estensioni - Jazz Club Diffuso sono da prenotare all’indirizzo email estensionijazzclub@gmail.com e la prevendita è su www.dice.fm Si ricorda che l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico è consentito negli spazi delimitati esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass)

Si ricorda che il Forte Col Badin si raggiunge a piedi dal parcheggio sulla SS13 e dalla ciclovia Alpe Adria attraverso un breve sentiero militare con un dislivello di circa 100 mt ed una percorrenza di poco più di dieci minuti: un’ottima occasione per godersi ancora una volta in più la preziosità delle alpi friulane.



Camere sullo stesso forte, posti letto e noleggio bici al 340 5095271. Nel fine settimana sono attive anche le visite guidate gratuite.