“Europa. Quale futuro?”, dal 18 gennaio quattro appuntamenti su Radio Onde Furlane

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Si intitola “Europa. Quale futuro?” e si propone di diffondere, tra i cittadini e in particolare tra i più giovani, la cultura democratica e i valori fondamentali dell’Unione europea per promuovere coscienza, partecipazione e cittadinanza attiva. L'iniziativa, realizzato dal Centro di documentazione europea 'G. Comessatti' dell'Università degli studi di Udine e dal Centro di documentazione europea dell'Università degli studi di Trieste con la collaborazione della cooperativa Informazione Friulana e con il sostegno della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, si sviluppa nella seconda metà di gennaio e consiste in una serie di quattro trasmissioni sulla “radio libare dai furlans” e in una tavola rotonda virtuale in programma il prossimo 28 gennaio.

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 18 gennaio alle 8.30 (con repliche martedì 19 alle 13.30 e mercoledì 20 alle 17.30), con la partecipazione dei responsabili scientifici dei Centri di documentazione europea dei due atenei, Claudio Cressati e Stefano Amadeo.

Il programma, curato e condotto da Marco Stolfo, assegnista di ricerca in storia delle dottrine politiche all'Università di Udine, continua, sempre alle 8.30, giovedì 21 alle 8.30 (con repliche venerdì 22 alle 13.30 e sabato 23 alle 17.30) e lunedì 25 gennaio alle 8.30 (con repliche martedì 26 alle 13.30 e mercoledì 27 alle 17.30) e si conclude venerdì 29 alle 8.30 (con repliche sabato 30 alle 17.30 e domenica 31 alle 10.00).