Fagagna (Ud), domani primo evento alla Casa delle Culture bambine, alle 16 “Paesaggi: in viaggio intorno a un tavolo”

Da novembre a marzo, si anima e si accende di iniziative, suoni e colori la Casa delle Culture Bambine inaugurata questi giorni a Fagagna, Udine: ogni ultima domenica del mese uno spazio speciale sarà dedicato alle famiglie. Ogni volta un laboratorio diverso per scoprire insieme cos’è la Casa delle Culture Bambine, sperimentando tutte le cose che Damatrà propone fra arte, scienza, narrazione e meraviglia. Si parte domani, domenica 24 novembre con “Paesaggi: in viaggio intorno a un tavolo”, l’occasione per progettare viaggi e scoperte a partire dall’esplorazione di geografie diverse, del pianeta e del cuore. Potremo osservare, toccare e scegliere i materiali che daranno forma al nostro paesaggio tra una splendida collezione di sassi meticolosamente catalogati, massi come piccole montagne, pietre provenienti da luoghi lontani, sabbia a grana diversa e diverso colore. I paesaggi composti sul grande tavolo diventeranno spazio scenico capace di generare affascinanti narrazioni personali e collettive. Si prosegue con “Geologie: dai sassi dei muri al cuore dei sassi”, proprio in dirittura d’arrivo del 2024, domenica 29 dicembre. Quindi “Tempo di sabbia” domenica 26 gennaio e “La forma del colore” domenica 23 febbraio, mentre “Nodi al fazzoletto”, domenica 30 marzo, chiuderà il primo ciclo di eventi domenicali. Prenotazioni sul sito casadelleculturebambine.com

La Casa delle Culture Bambine ha sede nella Cjase di Catine nel cuore di Villalta di Fagagna. Tutti i visitatori possono ascoltare l’”audioguida poetica” curata dall’artista Andrea Ciommiento, autore e regista multimediale e partecipativo e realizzata con molti bambini e bambine, nelle quali si alternano le voci di narratori d’eccezione, firme della letteratura per l’infanzia come il noto scrittore Bernard Friot, il “Gianni Rodari francese” che ha mandato un augurio speciale, scrivendo: «siete pronte/pronti ad esplorare terre incognite? Qui impossibile fa rima con formidabile». E per i più piccoli ecco il Calendario del tempo delle bambine e dei bambini” curato dall’artista Virginia Di Lazzaro: un calendario sentimentale dove sono le scoperte, le attese e le apparizioni a segnare lo scorrere del tempo, attraverso speciali sticker a forma di lente di ingrandimento.