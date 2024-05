FAI un giro in vigna – edizione 2024 Abbazia di Rosazzo. Tazzelenghe: il cavaliere longobardo e la rosa perduta e ritrovata

Torna l’abbinata – FAI UN GIRO IN VIGNA e OLIO E DINTORNI a Oleis di Manzano la manifestazione dedicata all’olio autoctono e alle eccellenze agricole, vitivinicole e culinarie della Regione Friuli Venezia Giulia. L’evento, a cura del Gruppo FAI – Cividale del Friuli, è inserito nel progetto regionale FAI UN GIRO IN VIGNA che coniuga amore per il territorio e cultura della sostenibilità attraverso la proposta di un’esperienza che unisce natura, cultura e storia locale in maniera circolare. Quest’anno inoltre è inserito nel progetto nazionale della Fondo Ambiente per l’Italia chiamato “FAI per la Biodiversità

Il Gruppo Fai di Cividale del Friuli organizza una singolare passeggiata alla scoperta di rarità e storie territoriali: il roseto storico dell’Abbazia di Rosazzo con l’agronomo Gianpaolo Bragagnini e la “Rosa Perduta e ritrovata”, emblema del luogo e origine del toponimo Rosazzo; i panorami e la natura delle colline; la storia di un vitigno antichissimo il Tazzelenghe presso l’azienda vitivinicola ” Ronc di Bianca”. La visita alla cantina ed ai vigneti sarà a cura proprio della Signora Bianca e di suo Simone. L’esperienza sarà impreziosita dalla presentazione del libro del noto scrittore e giornalista Stefano Cosma e Angelo Costacurta, “Il Tazzelenghe, il vino friulano taglialingua nato in terra longobarda” A seguire la degustazione guidata con il noto sommelier Wayne Young per apprezzare al meglio il rarissimo vitigno autoctono capace di conquistare il naso grazie un bouquet ampio e delicato ed il palato grazie ad una robustezza importante.

Evento su prenotazione: max 40 partecipanti

Quota di partecipazione: €12 per iscritti FAI, €15 per non iscritti

Ritrovo alle 15:15 presso il parcheggio dell’Abbazia di Rosazzo – Manzano

Durata 2 ore e 30 minuti circa, percorso totale 2 km circa andata e ritorno.

Si consigliano abbigliamento comodo e scarpe ginniche.

A tutti i partecipanti verrà consegnato un buono sconto del 10% da usufruire all’interno della cucina di “Olio e Dintorni”

In caso di maltempo saranno apportate delle modifiche o l’evento sarà rinviato a data da destinarsi.

Per informazioni ed iscrizioni: cividaledelfriuli@gruppofai.fondoambiente.it