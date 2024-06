“Fermare la guerra. Le ragioni della pace” Incontro online domenica 23 giugno

“Viviamo da tempo in uno “stato di guerra”: si continua a combattere in Ucraina e prosegue la strage della popolazione civile a Gaza”, si apre così la nota stampa del centro Balducci che annuncio una iniziativa di dibattito on line che si terrà domenica 23 giugno, ore 10.00 con collegamento al canale Youtube del Centro Balducci. “La guerra annienta la vita delle persone, prosegue la nota, devasta i corpi e i territori, domina l’economia, la politica e l’informazione, aumenta le diseguaglianze sociali, distrugge il diritto internazionale e la giustizia. Introduce violenza nelle relazioni umane, reprime il dissenso, plasma l’immaginario collettivo. Su tutto questo sentiamo il bisogno di riflettere e confrontarci, nel comune impegno di riproposizione della pace”.

Parleranno:

Raffaele Oriani giornalista, autore del recente volume “Gaza, la scorta mediatica. Come la grande stampa ha accompagnato il massacro, e perché me ne sono chiamato fuori”

Luisa Morgantini presidente di Assopace Palestina, già vicepresidente del Parlamento Europeo

Moni Ovadia scrittore, attore, regista

Mao Valpiana presidente del Movimento Nonviolento italiano impegnato in iniziative di supporto a obiettori di coscienza, disertori e attivisti nonviolenti di Russia, Bielorussia, Ucraina

Interventi di: studenti/studentesse universitari del Comitato per la Palestina – Udine

FERMARE LA GUERRA. LE RAGIONI DELLA PACE

domenica 23 giugno, ore 10.00

Collegamento al canale Youtube del Centro Balducci domenica 23 giugno, ore 10.00. Per accedere alla diretta, selezionare l'evento "live" da: https://www.youtube.com/@centro-balducci