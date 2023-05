Fermato 22enne a Udine per porto abusivo di salsicce

La notizia è certamente di quelle stimolanti, da far letteralmente venire l’acquolina in bocca. Ecco i fatti come narrati in una nota ufficiale della polizia locale: verso le ore 6,30 di stamattina 13.05.2023 Personale della Polizia Locale di Udine sorprendeva un giovane 22enne residente nell’hinterland udinese che, camminando lungo la via Manzoni, portava con sé una vaschetta contenente circa 10 Kg. di salsicce nonché numerose lattine di bibite, senza essere in grado di darne plausibile giustificazione circa la loro legittima provenienza. Detta merce veniva immediatamente sequestrata ritenendo che fosse stata presumibilmente asportata da qualche “Stand” relativo ai Commercianti ambulanti operanti proprio in detta via ed in altre limitrofe o comunque relativo ai numerosissimi Gruppi partecipanti all’Adunata Nazionale degli Alpini, in corso di svolgimento in questa Città. Pertanto, la Polizia Locale di Udine invita coloro che si fossero accorti della sparizione di tali merci a prendere contatto con gli Uffici. A noi non è chiaro come sarà possibile procedere al riconoscimento degli insaccati….. chissà verrà fatto l’identikit?