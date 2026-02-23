Ferrovie: Serracchiani, per Nodo di Udine accordo di programma

“La proposta fatta due anni or sono di un accordo di programma sul Nodo di Udine, con tutti i soggetti competenti e interessati, Regione Fvg, Comune di Udine, Rfi e Mit, è sempre sul tavolo. Manca un vero e forte impulso della Regione e, senza questo, non aspettiamoci miracoli dal commissario governativo, quando arriverà”. Lo afferma la deputata dem Debora Serracchiani, in merito alla formalizzazione, da parte del ministro dei Trasporti Matteo Salvini, della nomina di Aldo Isi, amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana, quale commissario per il completamento del nodo ferroviario di Udine.

“Con tutto il rispetto per l’assessore competente – continua la deputata – ci sono partite che vanno giocate dal presidente della Regione direttamente con il Governo. Soprattutto quando presidente e ministro dei Trasporti sono dello stesso partito, dei risultati si dovrebbero vedere, ma stiamo arrivando alla fine della seconda legislatura Fedriga e già il Nodo di Udine guarda oltre il 2030”.