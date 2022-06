Festa della Musica 2022 40 concerti in 15 luoghi a Palmanova

Concerto all'alba, concerto sulla lunetta napoleonica, concerto della Fanfara della Brigata Pozzuolo del Friuli e tantissimi altri eventi musicali in Piazza, per assaporare in musica un apertivo o una cena e visitare la Fortezza. Questo il ricco programma di appuntamenti per la Festa internazionale della Musica. Sul sito www.comune.palmanova.ud.it o sulla pagina Facebook del Comune di Palmanova, si può scaricare il programma completo degli eventi musicali. Quaranta tra musicisti, band, cantanti e artisti animeranno dal 18 al 21 giugno 2022 la Piazza, i Borghi, i Bastioni e le frazioni. Quindici i luoghi dove si svolgeranno i concerti. Un evento internazionale che vedrà esibirsi artisti rock e pop, di musica classica o jazz, folk o elettronica. Concerti gratuiti, dando valore al gesto musicale, con spontaneità, disponibilità, curiosità: tutte le musiche appartengono alla Festa. Dilettante o professionista, ognuno si può esprimere liberamente, la Festa della Musica appartiene, prima di tutto, a coloro che la fanno. “Crediamo molto in questo evento che anno dopo anno cresce, sia tra gli appassionati di musica sia nel gradimento dei cittadini. Per tre giorni la città sarà invasa dalla musica. Sarà l’occasione perfetta per vivere una serata a Palmanova, anche per chi non la frequenta abitualmente. Ogni genere di musica sarà presente, ogni artista potrà esprimersi e mostrare il proprio talento. Questo è lo spirito che anima questo evento e che noi accogliamo con entusiamo qui a Palmanova”, commenta il Sindaco Giuseppe Tellini, assieme all’assessore alle politiche giovanili Thomas Trino. Si inizia sabato 18 giugno alle ore 11, sotto la Loggia della Gran Guardia in Piazza Grande con Iuvenes Harmoniae, dal repertorio classico, sacro, popolare. Poi dalle 18 alle 23 in Piazza Grande, Borgo Udine, Cividale ed Aquileia, si alterneranno 12 altri concerti. Da segnalare alle ore 19 sotto la Loggia di Piazza Grande, l’esibizione della Fanfara della Brigata Pozzuolo del Friuli, costituita il 22 maggio 1992 a Palmanova. Alle 21 a Sottoselva, nella sala parrocchiale, gli Area 70 con la loro musica italiana anni 70. Domenica 19 giugno, l’atteso concerto all’alba su Bastione Garzoni. Alle 5 del mattino si esibirà l’Ensemble Trombe FVG, con i fiati ad interpretare le colonne sonore dei più famosi film. Al termine colazione per tutti by Nonna Pallina. Proseguiranno per tutta la giornata concerti tra Piazza e Borghi, con 12 diverse esibizioni previste. Infine martedì, 21 giugno, Giornata ufficiale della Festa della Musica. Dalle ore 18 alle 23 sono previsti 14 concerti. Alle 19, nel particolarissimo scenario della Lunetta napoleonica di Porta Aquileia, risuonerà l’unusual folk music degli Altermix. Alle 21, a Sottoselva, si esibirà la Banda Cittadina di Palmanova. Il Comune di Palmanova, assieme all’Accademia Musicale Città di Palmanova, il Forum Giovani Palmanova, la Proloco ProPalma e l’Associazione Amici dei Bastioni hanno voluto, anche quest’anno, aderire all’evento nazionale “Festa della Musica”, coordinato dal Ministero della Cultura. L’idea, nata in Francia 25 anni fa, e diffusa in tutta Europa, prevede che musicisti dilettanti e professionisti invadono strade, cortili, piazze, giardini, stazioni o musei. Concerti di musica dal vivo si svolgono ogni anno con la partecipazione di musicisti di ogni livello e di ogni genere.