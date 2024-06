Festival Astronomia in Carnia dal 25 al 29 giugno Luci Celesti Radici Terrestri + Stelutis Alpinis:

Passeggiate, spettacoli teatrali, visite guidate, osservazioni astronomiche: un interessante Festival in Carnia con una settimana di appuntamenti gratuiti per tutte le fasce di età.

Udine, 16 giugno 2024 – Prosegue il primo Festival divulgativo di astronomia in Carnia con una settimana intensa di appuntamenti per tutte le età da martedì 25 a sabato 29 giugno. Si va dalla conferenza sulle stelle con il prof. Fabrizio Fiore, direttore INAF di Trieste, alle installazioni scenografiche a Valle e Rivalpo di Arta Terme, dalle visite al Museo e al Foro romano di Zuglio agli interventi teatrali del Collettivo L’Amalgama a partire dai miti antichi che popolano il cielo.

Protagonisti ancora una volta i territori di Arta Terme e Zuglio. Riferiscono il Sindaco di Arta Terme Andrea Faccin e l’Assessore Valentina Cozzi, ente capofila del Festival Luci Celesti Radici Terrestri: “Abbiamo creduto a questo progetto sin dall’inizio, riteniamo che l’approccio multidisciplinare permetterà di avvicinare all’evento un pubblico eterogeneo che avrà la possibilità di vedere come dei professionisti di diversi settori e formazione riusciranno a lavorare assieme in un progetto innovativo”. Il Festival, lo ricordiamo, ha obiettivi educativi, inclusivi attraverso il coinvolgimento di diverse fasce di popolazione, comprese persone con disabilità visive. Alla promozione dei paesaggi naturalistici, della storia ed enogastronomia locale, si allacciano temi scientifici supportati dal Progetto Stelutis Alpinis gestito dal Dipartimento di Fisica dell’Università di Trieste.

Appuntamenti dal 25 al 29 giugno:

Martedì 25 giugno alle 21 si inizia con una suggestiva conferenza notturna tenuta dal prof. Fabrizio Fiore, direttore INAF di Trieste, dal titolo “Tre passeggiate nei Boschi di Stelle. La scienza di frontiera: Arte Fantasia e Realtà a confronto”. Il 26 giugno alle 17 e il 28 giugno alle 17:30 appuntamento a Zuglio per due visite guidate al Museo e al Foro romano che si prenotano con la App SilentAlps. Il 27 giugno alle 17:30 apertura dell’installazione luminosa GialloVedoGiallo: una suggestiva immersione nella Luce Gialla all’interno degli stavoli della frazione di Rivalpo (Arta Terme), a cura di A. Biasutti e L. Bomben. Ogni giorno il Collettivo L’Amalgama, che ha la direzione artistica del progetto, stupirà i partecipanti con interventi teatrali e incursioni artistiche fino a giungere sabato 29 giugno con uno spettacolo teatrale site specific intitolato Incontri Ravvicinati col Secondo Tipo, alle 17:30. A seguire osservazione astronomica tra i prati di Rivalpo a cura de La Polse di Côugnes.

Per gli orari qui il programma completo: https://bit.ly/4bEXvf8

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito ed è consigliata la prenotazione.

Elenco di tutti gli appuntamenti

Martedi 25 giugno ore 21.00

Valle (frazione di Arta Terme) Centro Sociale”Tre passeggiate nei boschi di stelle” conferenza a cura del prof. Fabrizio Fiore direttore INAF Trieste, a seguire interventi artistici a cura del Collettivo L’Amalgama.

Mercoledì 26 giugno ore 17:00

Zuglio, Civico Museo Archeologico di Zuglio ” visita guidata al museo e al foro romano di Zuglio e interventi teatrali a cura del Collettivo L’Amalgama. Evento gratuito fino ad esaurimento posti con prenotazione necessaria tramite app Silent Alps

Giovedì 27 giugno

Rivalpo (frazione di Arta Terme) alle 17:30 apertura installazione luminosa Giallovedogiallo, presentazione alle18:00 e rinfresco a cura di Amîs dal Comitât di Val e Rualp

Venerdì 28 giugno ore 17:30

Zuglio, Civico Museo Archeologico di Zuglio ” visita guidata al museo e al foro romano di Zuglio e interventi teatrali a cura del Collettivo L’Amalgama. Evento gratuito fino ad esaurimento posti con prenotazione necessaria tramite app Silent Alps

Sabato 29 giugno

Rivalpo (frazione di Arta Terme) ore 17:30 “Incontri ravvicinati col secondo tipo” spettacolo con incursioni artistiche, a cura del Collettivo L’Amalgama

A seguire alle ore 21:00 Osservazione astronomica con la Polse di Côugnes tra i prati di Rivalpo

Sabato 13 luglio ore 11:00

Valle e Rivalpo (frazioni di Arta Terme) “Camminata enogastronomica”: giornata con fiera enogastronomica e possibilità di degustazioni e con presenza di espositori del territorio.

Sabato 10. agosto ore 21:00

Zuglio, Polse di Cougnes “Mappe stellari scolpite su una pietra protostorica: Il primo astronomo?” conferenza a cura del prof. Paolo Molaro, a seguire osservazione astronomica.

Sabato 14 settembre ore 21:00

Zuglio, Polse di Cougnes “Il cielo variabile: Esplorando le frontiere dell’astrofisica contemporanea” conferenza a cura del prof. Francesco Longo, a seguire osservazione astronomica.

Sabato 19 ottobre ore 21:00

Zuglio, Polse di Cougnes “Viaggio nel lato oscuro dell’universo: da Einstein a Euclide” conferenza a cura del prof. Stefano Borgani, UniTS a seguire osservazione astronomica.

Da lunedì 14 ottobre a venerdì 18 ottobre – La settimana della pedagogia per gli alunni e gli insegnanti delle scuole dell’Istituto Comprensivo Linussio – Matiz con laboratori sul tema astronomico per i piccoli studenti delle scuole elementari di Arta Terme e Paluzza. E ancora: incontri con docenti di UniTs, esperienze immersive di osservazione tramite visori RV, incontri per bambini e docenti con il poeta Bruno Tognolini (Rime di Cielo il 16 ottobre), laboratori di luce stellare e laboratori di didattica esperienziale a cura del Collettivo l’Amalgama con riferimento all’opera di Gianni Rodari.