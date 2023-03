Fico a Monfalcone: “Lottiamo contro chi smonta quanto abbiamo fatto”

Si è svolta ieri a Monfalcone la presentazione dei candidati alla circoscrizione di Gorizia del MoVimento 5 Stelle, alla presenza dell’ex presidente della Camera, Roberto Fico. “Restiamo l’unica forza politica libera, senza pressioni esterne che ci condizionino” ha affermato Fico nel presentare della lista M5S isontina, che vede Anna Valle, Brian Harland, Adriana Panzera, Gualtiero Pin e Marco Piemonte. “In questa campagna elettorale dobbiamo raccontare ciò che di buono è stato fatto dal MoVimento 5 Stelle: reddito di cittadinanza, decreti dignità e buonafede, Superbonus – ha ricordato Fico -. Dobbiamo essere orgogliosi di tutto questo e lottare per evitare che il Governo Meloni smonti tutto pezzo dopo pezzo e si ponga contro i più deboli”. Successivamente, si è svolto l’incontro sulle Comunità energetiche a idrogeno verde, alla presenza del coordinatore regionale M5S, Luca Sut, e del candidato alle elezioni del 2 e 3 aprile Marco Piemonte. È stata l’occasione per ribadire la contrarietà dei pentastellati al progetto di nuova centrale a Monfalcone, chiarendo come l’utilizzo dell’idrogeno nel ciclo combinato sia solo fumo negli occhi da parte di chi attualmente governa la Regione. Nell’occasione è stata premiata una giovanissima per la sensibilità dimostrata nei confronti dell’ambiente.